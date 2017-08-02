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Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

Antalya-Muğla sınırındaki Saklıkent Kanyonu, yaz sıcağından bunalanların akınına uğruyor.

02.08.2017 - 10:27
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Yaz sıcaklıklarını en yoğun hissettiğimiz bu günlerde tatilci ve turistler, metrelerce yükseklikteki kaya parçalarının arasından buz gibi suyun aktığı Antalya-Muğla sınırındaki Saklıkent Kanyonunda serinliyor.

Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

SANİYEDE 12 BİN LİTRE SU FIŞKIRIYOR

Saklıkent Kanyonu Batı Toros Dağları'nın en uç noktasında yer alıyor. Kanyonun her yerinden sıcaklığı 7-8 derece olan, saniyede 12 bin litre buz gibi su fışkırıyor.

Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

Kanyon, Muğla'ya bağlı Seydikemer Belediyesi tarafından işletiliyor. Kanyona giriş büyükler için 6, çocuk ve öğrenciler için 3 lira. Kanyon aynı zamanda Antalya ve Muğla'nın sınırını çiziyor. Girişinde dev bir Türk bayrağının dalgalandığı kanyona ancak kayalara monte edilmiş ağaç merdivenle girilebiliyor.

Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

18 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ YAPILIYOR

Kayıp düşmemek için mutlaka lastik ayakkabıyla girilmesi gereken kanyona girenleri merdivenler geçilince buz gibi sular karşılıyor. Dışarıda bunaltıcı hava sıcaklığı etkili olurken burada sonbahar serinliği insanın yüzüne çarpıyor. Birçok kişi buz gibi sulara kendini bırakıyor. Kanyonda devam edebilmek için buz gibi sudan bir ipe tutunarak geçiliyor. Bundan sonra uzunluğu 18 kilometre olan kanyonda yürüyüş başlıyor.

Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

YÜKSEKLİĞİ 500 METREYİ BULUYOR

Kanyon yüksekliği yer yer 400- 500 metreyi buluyor. Kanyonda yürüyüş yapanların bazıları çamur maskesi yapıyor. Kendine güvenenler kanyonun 7'nci kilometresindeki şelaleye kadar yürüyor, kayalardan uçan şelalenin buz gibi suyuna girerek serinliyor. Kanyonun içinde labirent gibi noktalardan geçiliyor. Dönüş yine aynı noktalardan yapılıyor. Dönüşte buz gibi akan Karaçay'ın kıyısındaki lokantalarda yemek yenebiliyor ve isteyenler çeşitli aktivitelere katılabiliyor.

Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

Yaz sıcağında Saklıkent serinliği

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