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Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Bugün

Antalya Kemer ‘de Aile Değerlerinize Uygun Denize Sıfır Oteli Azra Resort Hotel 2017 Yaz Tatili Fiyatlarını Açıkladı.

Özel Haber | 08.01.2017 - 13:58
  1. Haberler
  2. Advertorial

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Bugün

Türkiye’mizin En Çok Tercih Edilen Tatil Bölgesinde Yer Alan Azra Resort Hotel ‘de, Denize Sıfır Yeşillikler İçinde Yaz Tatilinizi Yapmaya Ne Dersiniz? Hemde Gecelik Kişi Başı 125 TL ‘den Başlayan Fiyatlarla…

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Bugün

Antalya Kemer ’de Mavi ile Yeşil ‘in Arasında İnşa Edilmiş Azra Resort Hotel, Bayanların ve Çocukların Rahatlıkla Tatil Yapabilmesi İçin Büyük Bir Alana Sahip, Aynı Zamanda Otelimizde Bayanlara Özel Etrafı Kapalı Yüzme Havuzu ve Güneşlenme Bölümü Mevcuttur. Alkolsüz Mutfağıyla, Helal Ürünleriyle Hizmet Veren Azra Resort Hotel 2017 Yaz Sezonuna Özel Fiyatlarını ve Ödeme Kolaylıklarını Kaçırmayın!

İndirimli Tatil + Alkolsüz Herşey Dâhil Konsept + 125 TL’den Başlayan Fiyatlar + 2 Çocuk Ücretsiz Konaklama İmkânı

Yaz ‘a Özel Kampanyalarımızdan Yararlanmak İçin Acele Edin! Son Kayıt: BUGÜN!

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Bugün

Geçen Senelerinizde Binalar İçinde Yaptığınız Tatil Alışkanlığınızdan Vazgeçmek, Doğa İçinde Tatilinizi Yapmak Hem Size Hem De Ailenize İyi Gelecektir. Yeşillikler Arasına İnşa Edilmiş Otelimizde Konaklama Yapacaksınız… İşte Size 2017 Yaz Tatili Fırsatı! Aile Değerlerinizi Ön Planda Tutan Azra Resort Hotel ’de Nereye Baksanız Yeşili ve Mavinin Verdiği Huzuru Bulacaksınız.

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Bugün

Azra Resort Hotel ‘in Tamamen Alkolsüz Mutfağında, Helal Sertifikalı Pişen Yemeklerini ve İkramlarını Gönül Rahatlığı İle Yiyebilirsiniz. Azra Resort Hotel ’de Tüm Yiyecekler ve İçecekler Helal Sertifikalıdır. Otelimizde Tüm Et ve Et Ürünleri İslami Kesim Şartlarına Uygun ve Helal Belgeli Olan Markalara Aittir.

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Bugün

İndirimli Tatil + Alkolsüz Herşey Dâhil Konsept + 125 TL’den Başlayan Fiyatlar + 2 Çocuk Ücretsiz Konaklama İmkânı

Yaz ‘a Özel Fiyatlarımızdan Yararlanmak İçin Acele Edin! Son Kayıt: BUGÜN!

Otelimizin Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Fiyattır.)

01.05.2017      09.06.2017      125 TL
10.06.2017      23.06.2017      125 TL
24.06.2017      02.07.2017      265 TL
03.07.2017      16.07.2017      225 TL
17.07.2017      30.07.2017      225 TL
31.07.2017      13.08.2017      225 TL
14.08.2017      25.08.2017      225 TL
26.08.2017      05.09.2017      265 TL
06.09.2017      16.09.2017      175 TL
17.09.2017      30.09.2017      135 TL

Ayrıntılı Bilgi ve Diğer Oda Tiplerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilir veya Çağrı Merkezimizi Arayabilirsiniz.

Otelimizin Web Sitesi: http://www.azraresortotel.com/
Telefon Numaramız: 0252 212 11 63

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