Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

Türkiye’mizin En Çok Tercih Edilen Tatil Bölgesinde Yer Alan Azra Resort Hotel ‘de, Denize Sıfır Yeşillikler İçinde Yaz Tatilinizi Yapmaya Ne Dersiniz? Hemde Gecelik Kişi Başı 125 TL ‘den Başlayan Fiyatlarla…

Antalya Kemer ’de Mavi ile Yeşil ‘in Arasında İnşa Edilmiş Azra Resort Hotel, Bayanların ve Çocukların Rahatlıkla Tatil Yapabilmesi İçin Büyük Bir Alana Sahip, Aynı Zamanda Otelimizde Bayanlara Özel Etrafı Kapalı Yüzme Havuzu ve Güneşlenme Bölümü Mevcuttur. Alkolsüz Mutfağıyla, Helal Ürünleriyle Hizmet Veren Azra Resort Hotel 2017 Yaz Sezonuna Özel Fiyatlarını ve Ödeme Kolaylıklarını Kaçırmayın!

İndirimli Tatil + Alkolsüz Herşey Dâhil Konsept + 125 TL’den Başlayan Fiyatlar + 2 Çocuk Ücretsiz Konaklama İmkânı



Yaz ‘a Özel İndirimli Fiyatlarımızdan Yararlanın! Sınırlı Sayıda Oda İçin Son Kayıt: PAZARTESİ!

Geçen Senelerinizde Binalar İçinde Yaptığınız Tatil Alışkanlığınızdan Vazgeçmek, Doğa İçinde Tatilinizi Yapmak Hem Size Hem De Ailenize İyi Gelecektir. Yeşillikler Arasına İnşa Edilmiş Otelimizde Konaklama Yapacaksınız… İşte Size 2017 Yaz Tatili Fırsatı! Aile Değerlerinizi Ön Planda Tutan Azra Resort Hotel ’de Nereye Baksanız Yeşili ve Mavinin Verdiği Huzuru Bulacaksınız.

Azra Resort Hotel ‘in Tamamen Alkolsüz Mutfağında, Helal Sertifikalı Pişen Yemeklerini ve İkramlarını Gönül Rahatlığı İle Yiyebilirsiniz. Azra Resort Hotel ’de Tüm Yiyecekler ve İçecekler Helal Sertifikalıdır. Otelimizde Tüm Et ve Et Ürünleri İslami Kesim Şartlarına Uygun ve Helal Belgeli Olan Markalara Aittir.

İndirimli Tatil + Alkolsüz Herşey Dâhil Konsept + 125 TL’den Başlayan Fiyatlar + 2 Çocuk Ücretsiz Konaklama İmkânı



Yaz ‘a Özel İndirimli Fiyatlarımızdan Yararlanın! Sınırlı Sayıda Oda İçin Son Kayıt: PAZARTESİ!

Otelimizin Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Fiyattır.)

01.05.2017 - 23.06.2017 125 TL

24.06.2017 - 02.07.2017 270 TL

03.07.2017 - 25.08.2017 230 TL

26.08.2017 - 05.09.2017 270 TL

06.09.2017 - 16.09.2017 180 TL

17.09.2017 - 30.09.2017 135 TL

Ayrıntılı Bilgi ve Diğer Oda Tiplerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilir veya Çağrı Merkezimizi Arayabilirsiniz.

Otelimizin Web Sitesi: http://www.azraresortotel.com/

Telefon Numaramız: 0242 212 11 63



