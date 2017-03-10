taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.003
USD
3,7793
EURO
4,0028
ALTIN
146,03
PETR
52,5700

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

Antalya Kemer ‘de Aile Değerlerinize Uygun Denize Sıfır Oteli Azra Resort Hotel 2017 Yaz Tatili Fırsatları Devam Ediyor.

10.03.2017 - 00:02
  1. Haberler
  2. Advertorial Mobil

Türkiye’mizin En Çok Tercih Edilen Tatil Bölgesinde Yer Alan Azra Resort Hotel ‘de, Denize Sıfır Yeşillikler İçinde Yaz Tatilinizi Yapmaya Ne Dersiniz? Hemde Gecelik Kişi Başı 125 TL ‘den Başlayan Fiyatlarla…

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

Antalya Kemer ’de Mavi ile Yeşil ‘in Arasında İnşa Edilmiş Azra Resort Hotel, Bayanların ve Çocukların Rahatlıkla Tatil Yapabilmesi İçin Büyük Bir Alana Sahip, Aynı Zamanda Otelimizde Bayanlara Özel Etrafı Kapalı Yüzme Havuzu ve Güneşlenme Bölümü Mevcuttur. Alkolsüz Mutfağıyla, Helal Ürünleriyle Hizmet Veren Azra Resort Hotel 2017 Yaz Sezonuna Özel Fiyatlarını ve Ödeme Kolaylıklarını Kaçırmayın!

İndirimli Tatil + Alkolsüz Herşey Dâhil Konsept + 125 TL’den Başlayan Fiyatlar + 2 Çocuk Ücretsiz Konaklama İmkânı

Yaz ‘a Özel İndirimli Fiyatlarımızdan Yararlanın! Sınırlı Sayıda Oda İçin Son Kayıt: PAZARTESİ!

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

Geçen Senelerinizde Binalar İçinde Yaptığınız Tatil Alışkanlığınızdan Vazgeçmek, Doğa İçinde Tatilinizi Yapmak Hem Size Hem De Ailenize İyi Gelecektir. Yeşillikler Arasına İnşa Edilmiş Otelimizde Konaklama Yapacaksınız… İşte Size 2017 Yaz Tatili Fırsatı! Aile Değerlerinizi Ön Planda Tutan Azra Resort Hotel ’de Nereye Baksanız Yeşili ve Mavinin Verdiği Huzuru Bulacaksınız.

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

Azra Resort Hotel ‘in Tamamen Alkolsüz Mutfağında, Helal Sertifikalı Pişen Yemeklerini ve İkramlarını Gönül Rahatlığı İle Yiyebilirsiniz. Azra Resort Hotel ’de Tüm Yiyecekler ve İçecekler Helal Sertifikalıdır. Otelimizde Tüm Et ve Et Ürünleri İslami Kesim Şartlarına Uygun ve Helal Belgeli Olan Markalara Aittir.

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

İndirimli Tatil + Alkolsüz Herşey Dâhil Konsept + 125 TL’den Başlayan Fiyatlar + 2 Çocuk Ücretsiz Konaklama İmkânı

Yaz ‘a Özel İndirimli Fiyatlarımızdan Yararlanın! Sınırlı Sayıda Oda İçin Son Kayıt: PAZARTESİ!

Otelimizin Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Fiyattır.)
01.05.2017 - 23.06.2017      125 TL
24.06.2017 - 02.07.2017      270 TL
03.07.2017 - 25.08.2017      230 TL
26.08.2017 - 05.09.2017      270 TL
06.09.2017 - 16.09.2017      180 TL
17.09.2017 - 30.09.2017      135 TL

Ayrıntılı Bilgi ve Diğer Oda Tiplerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilir veya Çağrı Merkezimizi Arayabilirsiniz.

Otelimizin Web Sitesi: http://www.azraresortotel.com/
Telefon Numaramız: 0242 212 11 63

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3 aylık eşini öldürüp polise teslim oldu

3 aylık eşini öldürüp polise teslim oldu

17
Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

Danimarkalı vekilden Yüksekdağ'a destek

6
Beşiktaş Yunanistan'ta istediğini aldı

Beşiktaş Yunanistan'ta istediğini aldı

0
Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

Yaz Tatiliniz İçin Acele Edin, Son Kayıt Pazartesi

0
Almanya'da tren istasyonunda baltalı saldırı

Almanya'da tren istasyonunda baltalı saldırı

0
TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu

TSK Menbiç'te Esad ve YPG güçlerini vurdu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM