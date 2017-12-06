Yazar Afşin Kum'a En İyi Bilimkurgu Ödülü

Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) tarafından düzenlenen GİO Ödülleri sahiplerini buldu. GİO Ödülleri, ismini 8 Ekim 2016’da kaybettiğimiz yazar, araştırmacı, sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo’dan alıyor. GİO Ödülleri'nde En İyi Roman Ödülü Afşin Kum'un oldu. Kum, ilk romanı Sıcak Kafa ile bu ödüle layık görüldü. Asıl mesleği mühendislik olan Kum'un şu sıralar yeni kitabı üzerine çalıştığını da okurlarına duyuralım.

SICAK KAFA

Dünyayı pençesine almış bir delilik salgını. Konuşma yoluyla, zihinden zihne bulaşarak yayılan bir hastalık. Yıkılmanın eşiğine gelmiş uygarlık. Vaktiyle bu amansız hastalık üzerine çalışmış eski dilbilimci Murat Siyavuş, umutsuzluk içinde annesinin evine sığınmıştır. Acımasız bir devlet kurumunun peşine düştüğünü öğrenince, evden çıkıp hayata karışmak ve salgının dönüştürdüğü dünyayla yüzleşmek zorunda kalır. Afşin Kum'un ilk romanı; akıl, dil, uygarlık, hayatın doğası ve boşlukta anlam arayışımız üzerine çarpıcı bir düşünce deneyi sunuyor.

Afşin ödülünü alırken

Afşin Kum

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İDEFİX

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]