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Yazar Ahmet Cemal vefat etti

Edebiyatçı ve çevirmen Ahmet Cemal hayata gözlerini yumdu.

01.08.2017 - 16:04
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Bir süredir Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören  Ahmet Cemal dün gece kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

Cemal’in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Moda Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Yazar Ahmet Cemal vefat etti

DÜNYA EDEBİYATI'NDAN ÇEVİRİLERİ VARDI

Edebi çeviri denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Cemal, Dünya Edebiyatı'nın önde gelen yazarların eserlerini okuyucularla buluşturdu. Walter Benjamin, Franz Kafka, Goethe, Friedrich Nietzsche ve Stefan Zweig’ın çeşitli eserlerini Türkçe'ye kazandırdı.

FAHRİ DOKTORA UNVANI ALMIŞTI

1988’de Türk kültürüne yaptığı hizmetler sayesinde Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildi. Birçok köşe yazısı, makale kaleme alan Cemal, akademik ünvanıyla da ön plana çıkan bir isim.

Eserlerinden bazılar:

Sanat Üzerine Denemeler, Biz Sevmeyi Ne Zaman Unuttuk, Bizi Yaşatanlar Ve Öldürenler, İnsana Dönmek, Kıyıda Yaşamak, Dokunmak, Oynamak Varken, Şeref Bey Artık Burada Yaşamıyor.

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