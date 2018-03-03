Yazar Akın Akıncı'nın çok okunan kitapları

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görevli, aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Öğrencisi olan yazar Akın Akıncı'nın Bulanlar Arayanlardır ve Bir Astsubayın Tövbesi adlı kitapları sizlere yeni bakış açıları kazandıracak.

Bulanlar Arayanlardır

Ademoğlu Paradan ile arasına koyduğu perde dışında bir şey göremeyen varlıktır. Orneğin Rabbiyle arasına dunya malını, parasını, karşı cinse olan sevgisini vb. şeytanın desteklediği şeyleri perde yapan kul, bunların dışında Yaradan'ın sıfatlarıyla tecelli ettiği diğer varlıkları gormemesıne, Rabbin'i arayarak bulacağı tüm mucizelerden mahrum kalmasına sebep olur.

Hak ve kul arasındaki iletişim

Perdesinin ne olduğunu bilmeyen kulun; bu engeli kaldırma çabası ile yüzmeyi öğrenmeden denize giren adamın boğulmaktan kurtulma çabası arasında bir fark yoktur. Yaratılış gereği Rabbimiz'i bulmak amacıyla geldiğimiz bu dunyada Allah Azze ve Celle sıfatları vasıtasıyla kuluna aradiği nesne ile tecelli eder.

Hakk kulun yeteneği ve bilgisi kadar tecelli eder. Zamandan ve mekandan munezzeh olan Rabbimiz'ı dünyada bulmamızın imkanı olmadığı için de büyük İslam alimlerinden Bayezıd-i Bestami Hazretleri'nin açıkladığı gibi "Hakikat aramakla bulunmaz ancak bulanlar hep arayanlardır."

Bir Astsubayın Tövbesi





Başınıza gelen olumsuz olaylara, tüm musibetlere ve belalara birde bu gözle bakın. Derin düşünüldüğünde bunlar bizler için Allah’ın bir lütfu ve bize verdiği değerin göstergesidir. Her doğan güneş geçmiş yaşantımızdan tövbe edip, yeni bir yola girmemiz için bir umuttur.

Eski ve yeni hayat arasındaki bağ

Unutmamak gerekir ki; biz kendi ayaklarımızla tövbe etmezsek, o bize gelecektir. Aynı Akın’a geldiği gibi. Belki onun kadar şanslı olamayabiliriz. Akın ölebilirdi, kör kalabilirdi, ya da sağır ama Yaradan mucizevî bir şekilde bu kadar günahkâr bir kulunu korumuş ve sapasağlam bir hayat daha bahşetmişti.





Akın’ın yeni hayatını nasıl değerlendirdiğini? Eski ve yeni hayatını nasıl karşılaştırdığını? Yeni hayatında huzuru nasıl yakaladığına şaşıracaksınız.

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