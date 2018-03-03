taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Yazar Akın Akıncı'nın çok okunan kitapları

Halen Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Akıncı, yazdığı iki kitapla okurlara merhaba dedi.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Kitap

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görevli, aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Öğrencisi olan yazar Akın Akıncı'nın Bulanlar Arayanlardır ve Bir Astsubayın Tövbesi adlı kitapları sizlere yeni bakış açıları kazandıracak.

Bulanlar Arayanlardır

Yazar Akın Akıncı'nın çok okunan kitapları

Ademoğlu Paradan ile arasına koyduğu perde dışında bir şey göremeyen varlıktır. Orneğin Rabbiyle arasına dunya malını, parasını, karşı cinse olan sevgisini vb. şeytanın desteklediği şeyleri perde yapan kul, bunların dışında Yaradan'ın sıfatlarıyla tecelli ettiği diğer varlıkları gormemesıne, Rabbin'i arayarak bulacağı tüm mucizelerden mahrum kalmasına sebep olur.

Hak ve kul arasındaki iletişim

Perdesinin ne olduğunu bilmeyen kulun; bu engeli kaldırma çabası ile yüzmeyi öğrenmeden denize giren adamın boğulmaktan kurtulma çabası arasında bir fark yoktur. Yaratılış gereği Rabbimiz'i bulmak amacıyla geldiğimiz bu dunyada Allah Azze ve Celle sıfatları vasıtasıyla kuluna aradiği nesne ile tecelli eder.

Hakk kulun yeteneği ve bilgisi kadar tecelli eder. Zamandan ve mekandan munezzeh olan Rabbimiz'ı dünyada bulmamızın imkanı olmadığı için de büyük İslam alimlerinden Bayezıd-i Bestami Hazretleri'nin açıkladığı gibi "Hakikat aramakla bulunmaz ancak bulanlar hep arayanlardır."

Bir Astsubayın Tövbesi

Yazar Akın Akıncı'nın çok okunan kitapları

Başınıza gelen olumsuz olaylara, tüm musibetlere ve belalara birde bu gözle bakın. Derin düşünüldüğünde bunlar bizler için Allah’ın bir lütfu ve bize verdiği değerin göstergesidir. Her doğan güneş geçmiş yaşantımızdan tövbe edip, yeni bir yola girmemiz için bir umuttur.

Eski ve yeni hayat arasındaki bağ

Unutmamak gerekir ki; biz kendi ayaklarımızla tövbe etmezsek, o bize gelecektir. Aynı Akın’a geldiği gibi. Belki onun kadar şanslı olamayabiliriz. Akın ölebilirdi, kör kalabilirdi, ya da sağır ama Yaradan mucizevî bir şekilde bu kadar günahkâr bir kulunu korumuş ve sapasağlam bir hayat daha bahşetmişti.

Yazar Akın Akıncı'nın çok okunan kitapları

Akın’ın yeni hayatını nasıl değerlendirdiğini? Eski ve yeni hayatını nasıl karşılaştırdığını? Yeni hayatında huzuru nasıl yakaladığına şaşıracaksınız.

Kitapları satın almak için linki tıklayın:

Babil.com

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kadınlarımızın başarı öyküleri
Çok yazarlı 'Asi Kızlar ve Bilge Kadınlar' Karakarga Yayınları etiketiyle yayımlandı.
Can Yayınları'ndan nöbet değişimi
Can Yayınları Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Sırma Köksal görevinden ayrıldı. Yeni Yayın Yönetmeni Cem Akaş.
Her gün ölümü bekleyen bir mahkûmun öyküsü
Fransız Victor Hugo, ‘Bir İdam mahkûmunun Son Günü’ romanında ölüm cezasına çarptırılan isimsiz kahramanın etkileyici hikâyesini dile getiriyor.
Soluk soluğa bir polisiye: 'Seni Yarın Özleyeceğim'
Heine T. Bakkeid’in polisiye romanı Beyaz Baykuş Yayınları tarafından yayımlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

33
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

38
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

23
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

35
Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

8
Yılmaz Vural: Teknik direktörlüğü bıraktım

Yılmaz Vural: Teknik direktörlüğü bıraktım

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM