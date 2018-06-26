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Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Klip yönetmeni ve video editörü Michael Daye, yazar kartpostallarına karalamaları ile yeniden dokundu.

Özel İçerik | 26.06.2018 - 11:44..
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yazar fotoğrafları karalamaları

Daye, bir gün evinde oturmuş can sıkıntısına çare ararken evindeki 100 ünlü yazar kartpostalıyla karşı karşıya gelince, kalemini aldı ve onların üzerine çizikler atmaya başladı. Daye’nin amacı, boşlukları doldurmaktı. Yazarların fotoğraflarını, yazdıklarıyla ilgili desenlerle süslüyordu.

İşte o karalama yapılmış o kartpostallardan seçkiler…

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Anaïs Nin

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

D. H. Lawrence

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Donald Barthelme

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Evelyn Waugh

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Flann O’Brien

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

George Orwell

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

H. P. Lovecraft

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Hans Fallada

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Hermann Hesse

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Ian Fleming

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Italo Calvino

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Jean-Paul Sartre

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

John Updike

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Jorge Luis Borges

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Katherine Mansfield

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Kurt Vonnegut

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Marcel Proust

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Mihail Bulgakov

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Robert Musil

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Stefan Zweig

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Virginia Woolf

Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Vladimir Nabokov

Kaynak: Flavorwire

Damla Karakuş

[email protected]

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