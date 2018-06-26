Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Daye, bir gün evinde oturmuş can sıkıntısına çare ararken evindeki 100 ünlü yazar kartpostalıyla karşı karşıya gelince, kalemini aldı ve onların üzerine çizikler atmaya başladı. Daye’nin amacı, boşlukları doldurmaktı. Yazarların fotoğraflarını, yazdıklarıyla ilgili desenlerle süslüyordu.
İşte o karalama yapılmış o kartpostallardan seçkiler…
Anaïs Nin
D. H. Lawrence
Donald Barthelme
Evelyn Waugh
Flann O’Brien
George Orwell
H. P. Lovecraft
Hans Fallada
Hermann Hesse
Ian Fleming
Italo Calvino
Jean-Paul Sartre
John Updike
Jorge Luis Borges
Katherine Mansfield
Kurt Vonnegut
Marcel Proust
Mihail Bulgakov
Robert Musil
Stefan Zweig
Virginia Woolf
Vladimir Nabokov
Kaynak: Flavorwire
Damla Karakuş