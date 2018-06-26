Yazar fotoğrafları üzerine karalama çalışması

Daye, bir gün evinde oturmuş can sıkıntısına çare ararken evindeki 100 ünlü yazar kartpostalıyla karşı karşıya gelince, kalemini aldı ve onların üzerine çizikler atmaya başladı. Daye’nin amacı, boşlukları doldurmaktı. Yazarların fotoğraflarını, yazdıklarıyla ilgili desenlerle süslüyordu.

İşte o karalama yapılmış o kartpostallardan seçkiler…

Anaïs Nin

D. H. Lawrence

Donald Barthelme

Evelyn Waugh

Flann O’Brien

George Orwell

H. P. Lovecraft

Hans Fallada

Hermann Hesse

Ian Fleming

Italo Calvino

Jean-Paul Sartre

John Updike

Jorge Luis Borges

Katherine Mansfield

Kurt Vonnegut

Marcel Proust

Mihail Bulgakov

Robert Musil

Stefan Zweig

Virginia Woolf

Vladimir Nabokov

Kaynak: Flavorwire

Damla Karakuş

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