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Yazar İsmet Bozdağ'ın yeni kitabı yayımlandı

Araştırmacı yazar İsmet Bozdağ'ın 'Sultan Abdülhamd'in Hatıra Defteri' kitabı, Truva Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 16:05..
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Dün yaptığım bu yorum, bugün beni biraz düşündürdü. Şimdiye kadar sigara dumanları arasında düşünceyle geçen günlerimin bazı hatıralarını yazmaktaki ihmalime neredeyse pişman oldum ve üzüldüm. Uzun bir hayat ve uzun bir hükümdarlık çağı geçirdim.

Hatıralarım, yalnız benim değil, biraz tarihin ve özellikle tarihindir.

Ah...

Beni edebiyata düşman sanır ve böyle gösterirlerdi.

Yazar İsmet Bozdağ'ın yeni kitabı yayımlandı

Hayır.. Ben edebiyatın değil, edepsizliğin, edebiyatçıların değil, edepsizlerin düşmanı idim. Ben, sayıp döktüğüm bu küçük hizmetlerimle iftihar etmeye de kendimde hak bulmuyorum; çünkü hepsi vazifemdi.

Bugün üzgün ve pişman olarak görüyorum ve yaşarsam ileride kendi kalemimle enine boyuna itiraf edeceğim ki, benim de birçok kusurlarım vardır..

Ben, hangi şartlar içinde ve nasıl bir zamanda padişah oldum?.

Bunu hatırlatmak isterim.

Yazar: İsmet Bozdağ

Yayınevi: Truva Yayınları

Türü: Anı

Dili: Türkçe

Syf: 272

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