Yazar Levent Yanlık’tan ilk roman: Sürgün Ruhlar

Sürgün Ruhlar'da Yalnık, ruhların da sürgünde hayat yaşayabileceğini bize gösteriyor.

Yalnık’a göre hepimiz aslında sürgün yaşıyoruz. Yazarın Tekin Yayınevi tarafından kitaplığımıza kazandırılan Sürgün Ruhlar, yarı roman, yarı anı biçimde yazılmış.

Levent Yalnık, Avrupa’da yaşıyor ve roman farklı kültürlerin bileşiminden ortaya çıkmış. Yazarın ilk eseri olmasına rağmen harika iş çıkartmış. Sürgün Ruhlar’da uzun yılların birikimi var. Aşk, özlem, tutku ve parçalanmış yaşamlar yer alıyor.

Romanın karakterleri yazarın usta kurgusundan öte bir anlam ifade ediyor. O da, sıradan kahramanların bizim içimizden çıkmış olmaları.

Bizi, bize anlatıyor Levent Yanlık…

Gerçekleri, yaşanmışlıkları tokat gibi yüzümüze vuruyor sert kalem darbeleriyle. Çaresizliklerin yanında mutluluklara, sevinçlere tanık olan bir yazarın kaleminden damıtılan duygu yoğunluklu hakiki satırlar.

Levent Yanlık’ın keskin gözlem gücüyle vücut bulan cümleler, hem yazarın hayatından hem de, bizim hayatımızdan kesitler sunuyor.

Yalnık; Hollanda ve İstanbul arasında gidip gelen bir yolculuğun yanında iyilik ve kötülüğün arasındaki hüzün, neşe, kederi bir potada eritiyor. Yazarın hayat verdiği karakterlere çoğumuz tanığızdır.

Yanı başımızdalar, içimizdedirler.

ŞEHİRLERİN BÜYÜLÜ CAZİBESİ

Yazarın tuhaf cazibesi var dediği Amsterdam, onun gözünden başka büyülü şehirlerle karşılaştırılabilir. Biraz Paris gibi, ya da Fas, belki de İstanbul. Bir erkeğin fahişeye âşık olmasını hep filmlerde rastlarız, bazen de okuduğumuz romanlarda.

Sürgün Ruhlar’da dile getirmek istediğim bir hakikat var. Mike, hayatın belirsizliklerle dolu Julia’yı derinden seviyor. Onun için Julia’nın hayat kadını olması sevgisinden bir şey kaybettirmiyor. Her şeyiyle kabullenmiş güzel Julia’yı.

Ya, Julia...

O da Mike gibi mi düşünüyor.

Hayır…

Uyuşturucu kaçakçısı Selahattin tarafından kendisine verilen kutsal bir vazifeyi yerine getirmek için İstanbul’a doğru yolculuğa çıkması gerekir. Görevini eksiksiz biçimde yerine getirebilirse mükâfatlandırılacak. İkinci ihtimal de beklenmedik herhangi olumsuz eylem sonucunda başına neler geleceğini pekâlâ farkındadır Julia.

Levnet Yanlık

TEKİNSİZ HAYATTAN KESİTLER

Yazar, romanında okurlara tekinsiz hayattan bölümler aktarıyor. Kaçak, göçek yaşamlardan umut dileyenlerin öyküsüdür Sürgün Ruhlar. Yanlık'ın usta betimlemeleri ve sade anlatımıyla ağzınızda eriyen sözcükler size edebi lezzeti tattırıyor.

İnsan benliğinin derinliklerinden gelen seslerin ve sürgün ruhların bütünleşmesinden oluşan, mozaiğinin satırlarda can bulduğu yalın bir yapıt.

Levent Yanlık insanın zihnine farklı perspektiften bakarak bunları yan yana getirip iskeletini oluşturuyor. Karakterleri konuşturmadaki becerisi ve kullandığı jargon, romana alegorik bir hava katıyor.

Keyif ve hayretle okuyacağınız Sürgün Ruhlar için kitaplığınızda yer açın.

Yazar: Levnet Yanlık

Yayınevi: Tekin Yayınevi

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 152

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Ergül Tosun

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