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Yazar Mehmet Bilal'den iki kitap birden

Yazarın NotaBene Yayınları etiketiyle yayımlanan 'Günah' ve 'Bela'adlı iki yeni romanı okurlarla tanıştı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 11:24..
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Osmanlı’da Bir Vampir serisinin ilki Béla ve devamı niteliğindeki Günah aynı anda NotaBene yayınevi aracılığıyla okurların huzurunda…

Çeşitli basın yayın organlarında edebiyat, sinema, müzik üzerine yazılar kaleme alan Mehmet Bilal, iki yeni kitapla okurlarını yeniden selamlıyor.

Béla - Osmanlı’da Bir Vampir, erken yaşta hayatını kaybeden bütün rock starlar gibi 27 yaşında kalbi duran ve yaşlı bir vampir tarafından dönüştürülen bir gencin 1800’ler İstanbulu’nda geceyi, meyhaneleri ve köçekleri keşfini anlatıyor, gönül düşürdüğü firari bir yeniçerinin peşinde sürüklenmesini anlatıyor.

Yazar Mehmet Bilal'den iki kitap birden

 

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Günah - Osmanlı’da Bir Vampir, bedeniyle ölümsüzleşen ve sonsuz yaşamla cezalandırılan Béla’nın bir kez daha insanca yaşamanın cazibesine kapılmasını anlatıyor.

Yazar Mehmet Bilal'den iki kitap birden

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Ancak havası, suyu, toprağı bir kez daha korku ve nefretle zehirlenen İstanbul’da, gözü dönmüş iktidar heveslileri, gücünü ölçüsüz ve haysiyetsizce kullananlar sadece Béla’yı ve sevdiklerini değil, tüm bir şehri hedef haline getiriyor. Bu kirli savaşla baş etmek, bunca şiddetin önünde durmak büyük fedakârlıklar gerektirecek, herkes kendi payına düşen bedeli ödeyecektir.

Yazar Mehmet Bilal'den iki kitap birden

Yazar Mehmet Bilal

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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