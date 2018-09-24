Yazar Nihan Kaya kendisini etkileyen kitapları listeledi

Nihan Kaya, “İyi Aile Yoktur” kitabı ile ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi açıklamak için yeni bir yola çıktı. Çocukla kurulan ilişkinin aslında anne-baba ile ilişkinin devamı olduğunu açıklayan Kaya, bu kitabı aslında sadece anne-babalar için değil, çocukluk geçirmiş ve kendisini daha iyi anlamak isteyen her yaşta insan için yazdı…

İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde Psikanaliz Yüksek Lisansı yapan, Avrupa ve Amerika’da Psikoloji alanında konferanslar veren ve çocukluk atölyeleriyle ebeveynleri buluşturan Kaya, yıllarca süren çalışmalarını bu kitapta derledi, evet. Peki Nihan Kaya’yı hangi kitaplar etkiledi? Listenin ilk 5’inde bakalım hangi kitaplar var?

KAYIP ZAMANIN İZİNDE (7 CİLT)

Yakalanan Zaman, Albertine Kayıp, Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde, Guermantes Tarafı, Sodom ve Gomorra, Swannlar'ın Tarafı, Mahpus adlı 7 ciltten oluşan Kayıp Zamanın İçinde, titizlikle, birliklerini sürekli yeniden gruplandırarak, tıpkı bir saldırı gibi hazırlanmış...

Kayıp Zamanın İzinde

Marcel Proust

Yapı Kredi Yay.

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OYUN SONU

Sonun gelmeyişi üzerine bir oyun olan Oyun Sonu, insanın varoluşunun anlamsızlığı karşısındaki durumunu absürd tiyatro bağlamında ele alır. Absürd tiyatronun en iyi örneklerinden biri olan bu oyunda dışarıdaki doğanın ölmüş olduğu varsayılırken, yalnızca orada bulunan insanların değil, tüm bir uygarlığın, tüm insanlığın çöküşü anlatılmak istenmiştir.

Oyun Sonu

Samuel Beckett,

Mitos Boyut Yay.

S.: 80

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HUZUR

Tanpınar, kültürümüzü bir "iç âlem medeniyeti"nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli bir ahlâkı taşıyan "mânevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş" insanlar meydana getirmiştir. Huzur için, belli bir dünya görüşüne, bir hayat nizamına kavuşamamış Cumhuriyet aydınlarının "huzursuzlukları"nı dile getiriyor denebilir.

Huzur

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergah Yay.

S.: 391

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STICKS AND BONES (SOPALAR VE KEMİKLER)

Nihan Kaya'nın notu:

Bu bir piyes. Türkçeye çevrilmedi. Hakkında açıklama yazabilirim. 1971 tarihli piyes, 1973 Tony ödülü sahibi ve bence yazılmış en güzel Edebiyat eserlerinden. Türkçeye çevrilmese de, gönlüm elvermedi listeden çıkarmaya.

Sticks and Bones

David Rabe

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YARATMA CESARETİ

May, psikoloji, psikoterapi, felsefe ve sanatla yakın ilişkisinden ötürü, yaratıcılık konusunu ilginç bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular gibi o da kaygı olgusuna büyük önem vererek, değişimin kaygının içine gömülerek varılacak bir yaratıcılık düzeyinde gerçekleşeceğini vurguluyor.

Yaratma Cesareti

Rollo May

Çev.: Alper Oysal

Metis Yay.

S.: 152

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Damla Karakuş

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