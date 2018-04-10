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Yazar ve şair hikayeleri: Charles Dickens

Kitap Ayracı, yazar ve şairlerden küçük hikayeler aktarıyor.

Özel Haber | 10.04.2018 - 14:40..
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charles dickens

Dickens, 1838’de üçüncü romanı Nicholas Nickleby’i tamamlamıştı. İlk yapıcı eleştirisini ise, Hasting Hughes adlı 6 yaşındaki hayranından aldı. Hasting, hikayeyi daha önce bölüm bölüm okumuş ve hayal dünyasında bazı karakterle ilgili notlar tutmuştu.

Dickens, bu küçük ve samimi hayranını oldukça ciddiye almış olacak ki, ona esprili bir dille mektup yazdı.

Mektup, Saygıdeğer Beyefendi diye başlıyor ve aynı hitapla bitiyordu...

Yazar ve şair hikayeleri: Charles Dickens

MEKTUPTAN BİR KESİT

Doughty Sokağı, Londra

12 Aralık 1838

"Saygıdeğer Beyefendi,

Hiç korkunuz olmasın, Fanny Squeers’la ilgilenilecek. Çiziminiz çok gerçekçi olmuş, sadece saçlarını yeterince kıvırcık yapmamışsınız. Özellikle burnu gerçeğe çok benzemiş, bacakları da öyle. Meymenetsiz, murdar bir şey, çizimini görünce çok sinirleneceğine eminim, oh olsun, umarım sinirlenir. Belki siz de aynı şeyi dersiniz – en azından ben diyeceğinizi düşünüyorum.

Size uzun bir mektup yazmayı düşünüyordum ama yazıştığım kişiyi sevdiğim zaman çok hızlı yazamıyorum çünkü o kişi hakkında uzun uzun düşünmeye başlıyorum, sizi de çok sevdim, o yüzden durum böyle. Hem saat akşam sekiz oldu, ben de her zaman akşam sekizde yatarım; doğum günlerim hariç, o zaman akşam yemeği saatine kadar ayakta kalıyorum. O yüzden şu sözlerle mektubu bitiriyorum: Siz ve Neptune’a sevgilerimi iletiyorum; her Noel’de sağlığıma kadeh kaldırırsanız ben de sizin sağlığınıza kadeh kaldırırım.

Saygıdeğer beyefendi,

Sizin daimi dostunuz,

Charles Dickens"

Damla Karakuş

[email protected]

Kaynak: Letters of Note

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