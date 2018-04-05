taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.951
USD
4,0326
EURO
4,9473
ALTIN
172,08
PETR
68,8500

Yazar ve şair hikayeleri: Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kitap Ayracı, yazar ve şairlerden küçük hikayeler aktarıyor.

Özel Haber | 05.04.2018 - 16:58..
  1. Haberler
  2. Kitap
Yazar ve şair hikayeleri: Hüseyin Rahmi Gürpınar

hüseyin rahmi gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın çocukluğundan kalma anılar var bugün paylaşacağımız. Gürpınar, kadınlarla dolu, çok kalabalık bir evde büyüdü. Titizliği, dantel kolalamayı, bir kadına dair her şeyi o evde öğrendi. İşte romanlarında kadın karakterleri çok iyi işleyen Gürpınar’ın gözlemi, çocukluğuna dayanıyordu.

Yazar ve şair hikayeleri: Hüseyin Rahmi Gürpınar

AHMET MİTHAT EFENDİ İLE KARILAŞMALARI

Gürpınar, “Günlük yaşama ayna tutan yazar” olarak tanımlanıyordu. 12 yaşında başladığı yazma serüveni, 80 yaşına kadar sürecekti Gürpınar’ın.

Romanları yayımlanmaya başlamıştı artık. İlk Türk romancı Ahmet Mithat Efendi ile tanışma fırsatı buldu. Mithat Efendi, Gürpınar’a elindeki kitabı sallayarak “Bu romanı sen yazmış olamazsın” diye söyleniyordu. Onu anlaması zaman alacaktı. Sonradan Mithat Efendi, Gürpınar’ı çok sevdi ve her konuda destekledi.

Yazar ve şair hikayeleri: Hüseyin Rahmi Gürpınar

DANTELLER, DONDURMALAR, REÇELLER

Gürpınar, çok titizdi. Özellikle eldivensiz sokağa bir adım atmazdı; mikroplardan kendini bu şekilde koruyordu.

Kırmızı rengine tutkundu. Kravat, papyon gibi aksesuarlar da vazgeçilmeziydi. Her zaman jest ve mimiklerle desteklediği konuşmalarıyla nazik bir beyefendiydi. En az görünümü kadar özendiği yazılarındaki sert mizacıyla da insanları bu sebepten şaşırtıyordu.

Yemek yapmayı da çok severdi. Özellikle dondurma ve reçel konusunda uzmanlaşmıştı. Şimdi müze olan Heybeliada’daki evinde yatak örtüleri, işlemeler, tığ işi motifler hep onun marifetli ellerinden çıkmıştı…

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Derin kaynaklar arasında suyu en berrak olanı: Tao Te Ching
Tao Te Ching’in iki bin beş yüz yıldır neden sevdiğini, Ursula K. Le Guin’in kaleminden okuyun.
Çocuk ruhlu şiirler: Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
Tüm rengini, ihtişamını kadınlara adayan, yaşayan "söz" Aysel Gürel'den şiirlerle "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam"...
Haftanın önerileri
Kitap Ayracı, bu hafta hangi kitapları öneriyor?
Bilim ve felsefe tarihi alanında önemli eser: İskendernâme
İskendernâme, bir mesnevi olsa da özellikle içeriğinde bulundurduğu geometri, astronomi, tıp, felsefe gibi birçok alanda değerli bilgiler içermektedir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

270
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

132
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

145
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

65
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

260
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

77
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM