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Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Ünlü edebiyatçılar için hazırlanmış özel posta pullarını sizler için seçtik.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 13:19..
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Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Dünyanın önemli yazarlar için bir araya getirilen posta pulları, okurları nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Birçok yazar için hazırlanan pullarda önde gelen isimler yer alıyor.

Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önde gelen edebiyatçılar için basılan posta pullarında, Dostoyevski'den, Haldun Taner'e, Aşık Veysel'den, Orhan Veli Kanık'a, Honore De Balzac'tan, Tolstoy'a, John Steinbeck'ten, Nikolay Gogol'a kadar uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Deniz Feneri, Kendine Ait Bir Oda kitaplarının yaratıcısı, İngiliz kadın yazar Virginia Wollf

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Kolera Günlerinde Aşk, Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi gibi kitapların yazarı, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

En ünlü romanı Ölü Canlar'ın sahibi Rus yazar Nikolay Gogol

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Keşanlı Ali Destanı eserleri kaleme alan Türk Edebiyatı'nın usta ismi Haldun Taner.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Servet -i Funün Edebiyatı'nın öncülerinden ve aynı zamanda Aşk- ı Memnu romanının yazarı Halit Ziya Uşaklıgil.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri gibi çok okunan kitaplar yazan, Nobel ödüllü Amerikalı yazar John Steinbeck.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Rus ve Dünya Edebiyatı'nın dev yazarı Tolstoy. Savaş ve Barış en ünlü romanıdır.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Rus edebiyatçı Ana kitabının yazarı maksim Gorki.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

İstiklal Marşı'mızın yazar, milli şair Mehmet Akif Ersoy.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Türk şiirinin usta ismi Nazım Hikmet.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı şiirinin yazarı Orhan Veli Kanık.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Öykücülüğümüzün usta kalemi Sait Faik Abasıyanık.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Ünlü polisiye yazarı, İngiliz edebiyatçı Agatha Christine.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Altıncı Koğuş, Vişne Bahçesi Vanya Dayı,kitaplarının yazarı Rus edebiyatçı Anton Çehov.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Goriot Baba, Vadideki Zambak romanlarının yazarı, Fransız Honore De Balzac.

Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi dünya çapında çok okunan kitaplar yazan, Rus Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Fyodor Dostoyevski.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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