Yazarlar için hazırlanmış posta pulları

Dünyanın önemli yazarlar için bir araya getirilen posta pulları, okurları nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Birçok yazar için hazırlanan pullarda önde gelen isimler yer alıyor.

Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önde gelen edebiyatçılar için basılan posta pullarında, Dostoyevski'den, Haldun Taner'e, Aşık Veysel'den, Orhan Veli Kanık'a, Honore De Balzac'tan, Tolstoy'a, John Steinbeck'ten, Nikolay Gogol'a kadar uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor.

Deniz Feneri, Kendine Ait Bir Oda kitaplarının yaratıcısı, İngiliz kadın yazar Virginia Wollf

Kolera Günlerinde Aşk, Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi gibi kitapların yazarı, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez.

En ünlü romanı Ölü Canlar'ın sahibi Rus yazar Nikolay Gogol

Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Keşanlı Ali Destanı eserleri kaleme alan Türk Edebiyatı'nın usta ismi Haldun Taner.

Servet -i Funün Edebiyatı'nın öncülerinden ve aynı zamanda Aşk- ı Memnu romanının yazarı Halit Ziya Uşaklıgil.

Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri gibi çok okunan kitaplar yazan, Nobel ödüllü Amerikalı yazar John Steinbeck.

Rus ve Dünya Edebiyatı'nın dev yazarı Tolstoy. Savaş ve Barış en ünlü romanıdır.

Rus edebiyatçı Ana kitabının yazarı maksim Gorki.

İstiklal Marşı'mızın yazar, milli şair Mehmet Akif Ersoy.

Türk şiirinin usta ismi Nazım Hikmet.

İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı şiirinin yazarı Orhan Veli Kanık.

Öykücülüğümüzün usta kalemi Sait Faik Abasıyanık.

Ünlü polisiye yazarı, İngiliz edebiyatçı Agatha Christine.

Altıncı Koğuş, Vişne Bahçesi Vanya Dayı,kitaplarının yazarı Rus edebiyatçı Anton Çehov.

Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel.

Goriot Baba, Vadideki Zambak romanlarının yazarı, Fransız Honore De Balzac.

Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi dünya çapında çok okunan kitaplar yazan, Rus Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden Fyodor Dostoyevski.

Ergül Tosun

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