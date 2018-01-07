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Yazarlar kitap okurken

Kitap Ayracı'ndan dünyaca ünlü yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğrafları...

Haber Merkezi | 07.01.2018 - 11:37..
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Yazarlar kitap okurken

Yazarların, edebiyatçıların okurların beğenisine sundukları kitaplar hepsi iyi bir okuma sonucunda ortaya çıkmıştır. Yazarların kitap okuması ve nasıl eserler seçmesi okuyucuların dikkatini hep çekmiştir.

ÖLÜMSÜZ ANLAR...

Satıları arasında kaybolduğumuz kitapların yazarlarını kitap okurken çekilmiş fotoğrafların yer aldığı seçkimizde, dünyaca ünlü kalem ustaları yer alıyor.

Günümüzün korku romanlarının önde gelen ismi Stephan King’den, Italo Calvino’ya, Rus öykücülüğün yalın kalemi Anton Çehov’dan, Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı yazar William Faulkner’e, Rus asıllı Amerikalı yazar Vladimir Nabokov’a, ve Patti Smith’e değin önemli yazar ve şairlerin ölümsüz anları...

Yazarlar kitap okurken

Patti Smith, Amerikalı şiar, müzesyen. 'Just Kids' adlı kitabıyla Amerika’nın prestijli edebiyat ödülü National Book Awards Nonfiction ödülünü aldı.

Yazarlar kitap okurken

Jerome David Salinger ya da J. D. Salinger, 1951 tarihli "Gönülçelen" romanıyla  tanınan ABD'li yazar önündeki kitabı dikkatli bir şekilde okurken görülüyor.

Yazarlar kitap okurken

1972 yılında kaybettiğimiz Amerikan şair, çevirmen, deneme yazarı Ezra Pound, koltuğunda kitap okurken...

Yazarlar kitap okurken

"Lolita" adlı romanıyla tanınan Rus yazar, Vladimir Nabokov...

Yazarlar kitap okurken

Amerikalı, korku romanlarının usta ismi Stephan King...

Yazarlar kitap okurken

"Bir Rahip, Bir Erkek" kitabının sahibi Amerikalı yazar, şair, Zora Neale Hurston'u 1960'da kaybettik.

Yazarlar kitap okurken

"Futbol Ateşi" isimli kitabıyla tanınan İngiliz yazar Nick Hornby'in kitap okuma keyfi.

Yazarlar kitap okurken

William Cuthbert Faulkner 1949'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı. Amerikalı yazar, bir elinde piposu, diğer elinde ise okuduğu kitapla...

Yazarlar kitap okurken

Arkasında birçok eser bırakarak 2003'te hayatını kaybeden ABD'li gazeteci yazar Joan Didion, kucağında güzel bir kız çocukla kitap okuyor.

Yazarlar kitap okurken

"Vanya Dayı" , "Altıncı Koğuş" , "Vişne Bahçesi", gibi klasik eserlere imza atan Rus edebiyatçı Anton Çehov, masadakilere kitap okuyor.

Yazarlar kitap okurken

İtalyan romancı Italo Calvino, kitabın büyülü dünyasında.

Yazarlar kitap okurken

Amerikalı roman ve deneme yazarı William S. Burroughs...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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