Yazarların neden yazıyorsunuz sorusuna verdikleri cevaplar

Yazmak nefes almaktır bir yazar için. Onun için olmazsa olmazdır bir şeyler karalamak. Sait Faik, “Yazmasaydım delirecektim” sözünü bir kez daha hatırlıyoruz.

Her yazar okunmak ve bilinmek ister, bunun için mümkün olduğunca okunası metinler kaleme alırlar. Yazarlar için okumak ve yazmak önceliklerin birinci sırasındadır.

Yazarların okuma serüvenleri sıradan okurdan farklılık gösterir. Çok okuyan bir yazar, duygularını, düşüncelerini paylaşmak ister. Bunun yolu da kalem oynatmaktan geçiyor elbette.

Çoğu yazar hayatını yazarak kazanır. Dolasıyla yaşamlarını idame ettirmek için sürekli üretmek isterler. Tabii bu, çoğu yazar için geçerli olmayabilir. Bazıları ise, dış dünyada bir anlam bulma ve yazdıklarıyla insanlar üzerine etki bırakmak olabilir.

Eserleri hemen herkes tarafından beğeniyle okunan kalem ustalarının neden yazdıklarını sizler için araştırdık.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü 1998'de kazanan Mısırlı yazar Necip Mahfuz, Nobel kazanan ilk Müslüman ve Arap yazar olmasıyla önemli bir yere sahiptir. Yazar neden yazıyorsunuz sorusunu şöyle cevaplıyor:

"Zevk için, karanlık gücü hoşnut etmek için, ya da bir ağırlıktan kurtulma arzusu olarak da görebiliriz bunu. Yazmak ve yaşamak arasında ayrım yapın deseler bir cevap veremem."

Amerikalı yazar ve biyokimyacı İsaac Asimov, birçok alanda eseri bulunmasına rağmen özellikle bilim kurgu kitapları onu bir adım öne taşımıştır. Asimov, "Hangi nedenle nefes alıyorsam, o sebeple yazıyorum. Zira, yazma uğraşım olmazsa sanırım ölürüm" diyebilecek kadar yazmaya tutkuyla bağlı olduğunu belirtmiştir.

Çek, ama Fransız asıllı ünlü yazar Milen Kundera, yaklaşık 15 kitaba imza attı, sayısız ödül kazandı. Günümüzün en önemli yazarların başında gelen Kundera, "Kimsenin söylemediğini söylemek zorunda olduğumuz için yazıyorum. Kimsenin söylemediğini söylemek, herkesin söylediğinin tersini söylemek anlamına gelir. Demek ki, yazmak tersini söylemek zevkidir" diyen Kundera, oldukça farklı bir pencereden bakıyor.

Yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür. Dünya kamuoyunun gündemine Gülün Adı ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren İtalyan yazar, aynı zamanda Orta Çağ estetiği ve göstergebilim dalının ustalarından olan Umberto Eco, iki sene önce aramızdan ayrıldı.

Eco, yazmak uğraşını tek cümleyle açıklıyor: "Çocuklarım büyümüştü, artık kime öykü anlatacağımı bilemiyordum."





Sineklerin Tanrısı adlı romanıyla tanıdığımız İngiliz şair ve romancı William Golding; "Son elli altmış yıl içinde , bu konuda kesin bir cevap vermek benim için zorlaştı diyebilirim."

Jean Iris Murdoch İrlandalı yazar ve filozof. Murdoch, 26 roman, 5 oyun, 5 felsefe ve bir adet toplu şiirler kitabı yayımlayarak ne kadar üretken bir isim olduğunu kanıtlamıştır.

Yazmayı sevdiğini belirtten Murdoch şöyle devam ediyor; "Yazıyorum, zira bu işi ve sanatı çok seviyorum."

İtalyan yazar ve romancı İtalo Calvino, pek çok eser kaleme aldı ve ödüller kazandı. Daha önce yazdıklarını düzeltmek için yazmaya devam ettiğini belirten Calvino, "İlk yazdıklarımdan çok hoşnut kaldığımı söylemek yanlış olurdu. Yazdıklarımı düzeltmek, tamamlamak ve yeni çözümler getirmek için yazmaya devam ediyorum."

Adonis adıyla da bilinen Suriyeli şair ve denemeci olan Ali Ahmed Said Eşber, "Tanrının söylediği ve yazmadığı şeye yankı olsun diye yazıyorum."

Meksika'nın önde gelen yazarlarından carlos Fuentes, çok sayıda deneme ve senaryo yazdı. Niçin yazdığını da şöyle dile getiriyor: "Bu sorunun cevabı çok basit aslında. Çünkü yapmayı becerebildiğim ender şeyler birisi."

Nobel Edebiyat Ödülü'nü 2010'da kazanan Perulu roman, öykü ve oyun yazarı Mario Vargas Llosa, "Bugüne dek yaşamımla önemli olan en etkili olay, okumayı ve yazmayı öğrenmiş olmam" diyerek neden yazdığını cevaplıyor.

Ergül Tosun

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