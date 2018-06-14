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Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

Edebiyat tarihinde enfes bir yolculuğa çıkacağınız Zülfü Livaneli’nin Gölgeler romanında, etkilendiğiniz birçok şair, yazar, devlet adamı, sizi başka isimlerle karşılayacak…

Özel İçerik | 14.06.2018 - 17:58..
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Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

gölgeler

Yazarlar ve devlet adamları listesinde Mustafa Kemal Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Cemal Süreya’dan Ülkü Tamer’e özel isimler var. Bir de onların edebiyat için kullandığı müstear isimler…

Livaneli’ye göre müstear isim, hazin bir hikaye. Bu duygusundan yola çıkarak gerçek yazarların gölgeleri, yani müstear isimleri ile bir roman yazdı ve o güzel insanların gölgelerini konuşturdu.

Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

(Zülfü Livaneli)

GÖLGELER

Roman, karanlığın bütün gölgeleri yuttuğu bir İstanbul akşamında geçiyor. Bütün sesler sustuğunda, sadece gölgelerin sesi duyuluyor. Son kez dile gelen bir şiir gibi, güzel insanların gölgeleri konuşuyor karanlıkta…

Livaneli, İstanbul’a, onun yazarlarına ve şairlerine saygı duruşunda bulunuyor.

Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

(Mustafa Kemal Atatürk)

ASIM US’U TANIYOR MUSUNUZ?

Asım Us, Atatürk’ün müstear ismi. Ünlü gazeteci Ayşe Arman, Livaneli ile Gölgeler üzerine yaptığı röportajda da sordu; Atatürk’ün müstear isim kullanmasının bir sebebi var mıydı?

“Bu çok ilginç işte. Atatürk, Cumhurbaşkanı iken, “Asım Us” takma adıyla gazetelere yazı yazıyor ve hükümetin bazı politikalarını eleştiriyor. Sanırım bu, dünya tarihinde bir ilktir...”

Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

ATATÜRK, ASIM US OLARAK NE YAZDI

Atatürk, Ocak 1937’de, İnönü hükümeti döneminde, Hatay meselesi ile ilgili, hükümeti eleştiren bir yazı yazar. 5 gün boyunca baş makale olarak gazetede yayımlanan eleştirisini Asım Us müstear adıyla yazmıştır.

Trablusgarp Savaşı sırasında İstanbul’daki arkadaşlarına yazdığı gizlilik içinde kalması gereken mektuplarında da Şerif Bey müstear adını kullanmıştır.

Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

Gölgeler

Zülfü Livaneli

Doğan Kitap

S.: 112

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Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

HANGİ GÖLGE KİME AİT

Kitapta gölgesi geçen yazarlardan bakalım kim, kimdi?

- Avnî – Fatih sultan Mehmet

- Asım Us – Mustafa Kemal Atatürk

- Halide Salih – Halide Edip Adıvar

- Üsküplü Ahmet Agâh – Yahya Kemal Beyatlı

- Saksağan – Reşat Nuri Güntekin

- Orhan Selim – Nâzım Hikmet

- A.Metin – Sabahattin Ali

- F.M. İkinci – Kemal Tahir

Yazarlar ve devlet adamlarının müstear isimlerinin romanı: Gölgeler

- Raşit Kemali – Orhan Kemal

- Mehmet Ali Sel – Orhan Veli Kanık

- Kemal Sadık – Yaşar Kemal

- Ali Kaptanoğlu – Attilâ İlhan

- Cemasef – Cemal Süreya

- Ayhan Çağlar – Ece Ayhan

- William Flynn – Ülkü Tamer

Damla Karakuş

[email protected]

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