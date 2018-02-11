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Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Bugün okuduğumuz romanların isimleri yazarlar ve yayıevleri tarafından daha sonra değiştirilmiş.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 14:11..
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Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Kitapseverler tarafından beğeniyle okunan eserlerin isim öyküleri oldukça farklı. Bazı kitaplara daha çok akılda kalmak için isimler verilirken, bazılarına ise ticari kaygı için isimleri son anda editörler, yayınevleri arasında değiştirilmiş.

Kitaplar yazarın kaleminden çıkıp yayınevine gelmesine kadar pek çok zorlu süreçten geçerler. Yayınevine ulaşan kitabın yayınlanıp yayınlanması da yönetimin insiyatifine kaldığını da belirtmek lazım. İsimleri değiştirilen ve günümüze kadar başarıyla ulaşmış 10 önemli klasik eser...

Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald'ın Muşteşem Gatsby,  20. Yüzyıl Amerikan edebiyatının en iyi romanlarından biridir. İsmi ise akılda kalıcı.

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Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

George Orwell’ın yayımcısı, bugün ’1984′ diye bilinen ünlü fantastik romana ‘The Last Man in Europe’ isminin verilmesine karşı çıktı… Bu ismin hiç ticari olmayacağını söyledi ve ’1984′ ismini önerdi.

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İdefix

Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Rus yazar yn Rand’ın ünlü romanı için düşündüğü ilk isim ‘The Strike’ imiş.1956 yılında, kitap yayımlanmadan bir yıl önce, yazar, kitabın isminin içeriği hakkında gereğinden fazla detay verdiğini düşünerek, eşinin de tavsiyesi üzerine, ‘Atlas Shrugged’ adını tercih etmiş.

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Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker’ın en ünlü kitabı olan Drakula için önerdiği ilk isim The Dead Un-Dead’ idi. Yani Ölü Ölüler... Hangisi daha akılda kalıcı sizce?

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D&R

Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Ernest Hemingway'ın 1926'da yayımladığı romöanı için düşündüğü ilk isim Fiesta idi. Yazarın yayımcısı eski Güneş de Doğar adını uygun görmüş.

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İdefix

Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Amerikalı yazar Author Joseph Heller, kitabına ilk olarak Catch-11 adını düşünse de daha sonra 11′in iki katı olan 22 rakamında karar kılar.

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D&R

Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Harper Lee'nin çok okunan ünlü romanının ilk adı Atticus idi. Harper Lee, kitabın ismini sadece bir karaktere bağlamanın son derece sınırlandırıcı olduğunu düşünerek kitabın ismini değiştirdi.

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Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

Ünlü yazar Jane Austen, kitaba bu ismi koymadan önce düşündüğü son isim ‘First Impressions’ İlk İntiba yani.

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D&R

Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

İngiliz yazar Frances Hodgson Burnett, bugün ‘The Secret Garden' olarak bilinen romanı için kafasında kurguladığı isim ise ‘Mistress Mary’ idi.

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Yazarları tarafından isimleri değiştirilen kitaplar

İrlandalı yazar James Joyce’un bu romanı için düşündüğü isim ‘Ulysses in Dublin’ idi. Daha önce yazdığı ‘Dubliners’ romanında adı geçen baş karakterleri bu romanında da kullandığı için bu adı seçmeyi uygun görmüştü.

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D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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