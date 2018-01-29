Yazarların çalışma odaları

Yazarlar eserlerini kaleme alırken, sakin, sessiz bir ortamı genel olarak tercih ederler. Büyülü sözcükleriyle baş başa kalmak onlar için olmazsa olmazıdır. Kitaplarını okuduğumuz edebiyatçıların bunları nerede ve nasıl yazdıklarını merak ederiz.

Devasa kütüphaneleri ve her türden kitabın olduğu çalışma odaları, bizim bu merakımızı biraz olsa gideriyor. Virginia Woolf, Adam Philips, George Bernard Shaw gibi yazarların fotoğraflarından oluşan çalışma odalarından sizin için seçtiklerimiz.





Yazar ve televizyon programcısı Alain de Botton düzenli bir odası varmış.

İngiliz kadın yazar Maggie Gee, çalışma odasına biraz çekin düzen verse hiçte fena olmaz.

Önemli İngiliz yazarlar arasında yer alan Adam Phillips'in odası

İrlandalı oyun yazarı olarak bilinen George Bernard Shaw'ın odasından bir kare.

İngiliz kadın yazar Helen Sipson'un çalışma masasında yer alan roman taslakları.

İngiliz romancı Hanif Kureishi'nin çalışma odası





Güney Afrikalı roman yazarı Barbara Tripido kitaplarını bu odada yazıyor.

Amerikalı yazar Alexander Masters'in hem yatak hem de çalışma odası

Ünlü İngiliz yazar Craig Raine'nin kitaplarla dolu odası

Büyük romancı June Austen, küçük masasında romanlarını yazmış

Dünyaca ünlü yazar Virginia Woolf'un çalışma masası

Ergül Tosun

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