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Yazarların çalışma odaları

Fotoğrafçı Eamonn McCabe, yazarların çalışma odalarını 'Yazarların çalışma alanlarının portreleri' adlı sergisinde Dünya Edebiyatı'nın önemli kalem ustalarının çalışma odaları yer alıyor.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 15:11..
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Yazarların çalışma odaları

Yazarlar eserlerini kaleme alırken, sakin, sessiz bir ortamı genel olarak tercih ederler. Büyülü sözcükleriyle baş başa kalmak onlar için olmazsa olmazıdır. Kitaplarını okuduğumuz edebiyatçıların bunları nerede ve nasıl yazdıklarını merak ederiz.

Devasa kütüphaneleri ve her türden kitabın olduğu çalışma odaları, bizim bu merakımızı biraz olsa gideriyor. Virginia Woolf, Adam Philips, George Bernard Shaw gibi yazarların fotoğraflarından oluşan çalışma odalarından sizin için seçtiklerimiz.

Yazarların çalışma odaları

Yazar ve televizyon programcısı Alain de Botton düzenli bir odası varmış.

Yazarların çalışma odaları

İngiliz kadın yazar Maggie Gee, çalışma odasına biraz çekin düzen verse hiçte fena olmaz.

Yazarların çalışma odaları

Önemli İngiliz yazarlar arasında yer alan Adam Phillips'in odası

Yazarların çalışma odaları

İrlandalı oyun yazarı olarak bilinen George Bernard Shaw'ın odasından bir kare.

Yazarların çalışma odaları

İngiliz kadın yazar Helen Sipson'un çalışma masasında yer alan roman taslakları.

Yazarların çalışma odaları

İngiliz romancı Hanif Kureishi'nin çalışma odası

Yazarların çalışma odaları

Güney Afrikalı roman yazarı Barbara Tripido kitaplarını bu odada yazıyor.

Yazarların çalışma odaları

Amerikalı yazar Alexander Masters'in hem yatak hem de çalışma odası

Yazarların çalışma odaları

Ünlü İngiliz yazar Craig Raine'nin kitaplarla dolu odası

Yazarların çalışma odaları

Büyük romancı June Austen, küçük masasında romanlarını yazmış

Yazarların çalışma odaları

Dünyaca ünlü yazar Virginia Woolf'un çalışma masası

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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