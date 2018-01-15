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Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Ünlü yazarların doğup büyüdüğü evler, onların aynı zamanda yazı ve edebiyat tarzlarını da oluşturmuştur.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 12:41..
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Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Edebiyatta ortaya koydukları ölümsüz eserlerle adları unutulmazlar arasında yer alan ünlü yazarların çocukluklarını geçirdikleri evler, kendileri için bir tarihin başlangıç noktasını oluşturmuştur.

Yazarların yaşadıkları evlerde nice büyük edebiyatçıların, gazetecilerin, aydın insanların uğrak yeri olmuştur. O evlerden çıkan yazarlar, dünya edebiyatına bahşettikleri eserlerle ölümsüzleşmişlerdir. Kimi yazarlar da doğdukları evleri terk etmeyerek en iyi kitaplarını, romanlarını, öykülerini babadan kalma evlerinde yazmışlardır.

William Faulkner, Gertrude Stein, Hunter S. Thompson, Franz Kafka, F. Scott Fitzgerald, D.H Lawrence, Hans Christian Andersen, Virginia Woolf ve daha pek çok yazarın doğarken hayata merhaba dedikleri o evler...

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

William Faulkner’in çocukluğunu geçirdiği bu ev, Oxford-Mississipi’de.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

William Faulkner

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Çek asıllı Alman yazar Franz Kafka'nın doğdu ev, Prag'da.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Franz Kafka

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald’ın doğduğu ve iki yaşına kadar yaşadığı bu ev, Minnesota’nın St. Paul bölgesinde.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Ünlü yazar, F. Scott Fitzgerald

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

İngiliz büyük yazar Virginia Woolf'un doğdu ev.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Virginia Woolf

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Amerikalı yazar Mark Twain, bu evde dünyaya merhaba dedi.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Mark Twain

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

ABD'li yazar Azra Paund'un çecukluğunu bu güzel bahçeli evde geçirdi.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Ezra Paund

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

İngiliz yazar, şair, filolog, akademisyen Hobbit, Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yazarı J. R. R. Tolkien'nin doğduğu ev.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

J. R. R. Tolkien

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Amerikalı kadın romancı Flannery O'Connor, bu geniş bahçeli evde doğdu, çocukluğunu burada geçirdi.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Flannery O'Connor

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

ABD'li şair roman ve öykü yazarı John Updike'nin doğdu ev...

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

John Updike

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Danimarkalı oyun, şiir, roman, gezi ve biyofrafi türlerlerde eserler kaleme alan Hans Christian Andersen, bu evde dünyaya geldi.

Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Hans Christian Andersen

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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