Yazarların çocukluklarını geçirdiği evler

Edebiyatta ortaya koydukları ölümsüz eserlerle adları unutulmazlar arasında yer alan ünlü yazarların çocukluklarını geçirdikleri evler, kendileri için bir tarihin başlangıç noktasını oluşturmuştur.

Yazarların yaşadıkları evlerde nice büyük edebiyatçıların, gazetecilerin, aydın insanların uğrak yeri olmuştur. O evlerden çıkan yazarlar, dünya edebiyatına bahşettikleri eserlerle ölümsüzleşmişlerdir. Kimi yazarlar da doğdukları evleri terk etmeyerek en iyi kitaplarını, romanlarını, öykülerini babadan kalma evlerinde yazmışlardır.

William Faulkner, Gertrude Stein, Hunter S. Thompson, Franz Kafka, F. Scott Fitzgerald, D.H Lawrence, Hans Christian Andersen, Virginia Woolf ve daha pek çok yazarın doğarken hayata merhaba dedikleri o evler...

William Faulkner’in çocukluğunu geçirdiği bu ev, Oxford-Mississipi’de.

William Faulkner

Çek asıllı Alman yazar Franz Kafka'nın doğdu ev, Prag'da.

Franz Kafka

Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald’ın doğduğu ve iki yaşına kadar yaşadığı bu ev, Minnesota’nın St. Paul bölgesinde.





Ünlü yazar, F. Scott Fitzgerald



İngiliz büyük yazar Virginia Woolf'un doğdu ev.

Virginia Woolf

Amerikalı yazar Mark Twain, bu evde dünyaya merhaba dedi.

Mark Twain

ABD'li yazar Azra Paund'un çecukluğunu bu güzel bahçeli evde geçirdi.

Ezra Paund

İngiliz yazar, şair, filolog, akademisyen Hobbit, Yüzüklerin Efendisi kitaplarının yazarı J. R. R. Tolkien'nin doğduğu ev.

J. R. R. Tolkien

Amerikalı kadın romancı Flannery O'Connor, bu geniş bahçeli evde doğdu, çocukluğunu burada geçirdi.

Flannery O'Connor

ABD'li şair roman ve öykü yazarı John Updike'nin doğdu ev...

John Updike

Danimarkalı oyun, şiir, roman, gezi ve biyofrafi türlerlerde eserler kaleme alan Hans Christian Andersen, bu evde dünyaya geldi.

Hans Christian Andersen

Ergül Tosun

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