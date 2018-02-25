Yazarların sıra dışı ölümleri

1 Türkiye'deki Afrinli sayısı 350 bin Başbakan Yıldırım, Türkiye'deki 350 bin Afrinlinin bölge temizlendikten sonra topraklarına döneceğini söyledi.

2 Real Madrid, Lewa ve Pogba'yı transfer ediyor Bu sezon Barcelona'nın çok gerisinde kalan Real Madrid, Lewandowski ve Pogba'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Real'in listesinde Harry Kane ve Kevin de Bruyne de var.

3 Mustafa Kutlu'dan yeni kitap Usta öykücü Mustafa Kutlu'nun 'İlmihal Yahut Arzuhal' adlı deneme kitabı Dergâh Yayınları etiketiyle yayımlandı.

4 Osmanlı'dan diyet ve sağlık tavsiyeleri Dukan, İsveç, Weight Watchers, Paleo ve daha niceleri. Bir çok yabancı isimle anılan kimi yararlı, kimi yararsız diyetler aslında bizim de kültürümüzde mevcut. Hem de tam Osmanlı dönemlerinden kalma.

5 Engin Geçtan'ın ardından bıraktığı kitaplar Derin bilgi birikimi ve ufuk açıcı fikirleriyle düşün hayatımızı zenginleştiren Prof. Dr. Engin Geçtan'ın, kütüphanemize kazandırdığı kitaplar.

6 Engin Geçtan'ın ardından bıraktığı kitaplar Derin bilgi birikimi ve ufuk açıcı fikirleriyle düşün hayatımızı zenginleştiren Prof. Dr. Engin Geçtan'ın, kütüphanemize kazandırdığı kitaplar.