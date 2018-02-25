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Yazarların sıra dışı ölümleri

Dünyaca ünlü yazarların ilginç ölümlerinde farklı biçimde hayatlarını kaybeden edebiyatçıların öyküleri yer alıyor.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 10:36..
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Yazarların sıra dışı ölümleri

Yazarların ölümleri genelde ilginçtir. Ünlü kalem ustalarının ölümleri hem edebiyat dünyasını hem de okurlarını elbette derinden üzmüştür. Fakat, yazarların bazen bir tartışma sonucu, bazen de farklı biçimde hayatlarını kaybetmesi aklın sınırlarını zorlayacak cinsten.

Fransız romancı Honore de Balzac kahve bağımlısıydı. Kahvenin birgün sonunu hazırlayacağını habersizdi tabii ki.

Yazarların sıra dışı ölümleri

Yunan oyun yazarı Euripides, köpekler tarafından parçalandı.

Yazarların sıra dışı ölümleri

Fransız  şair Francis Villon, bir papazı öldürüldü. Cezasını çekip hapisten çıktıktan sonra kızgın halk tarafından linç edildi.

Yazarların sıra dışı ölümleri

İngiliz şair George Gordon Byron, hastalanır doktorlar ateşini düşürmeye çalışırken şairi öldürürler. Şairin son sözleri "Artık uyumalıyım" olur.

Yazarların sıra dışı ölümleri

Büyük Fransız romancı Honore de Balzac'ın kahve bağımlısı olduğunu söylemiştik. Yazar, kahve içerken boğularak hayatını kaybetti.

Yazarların sıra dışı ölümleri

İngiliz büyük şair Lionel Johnson, sandalyede düşerek hayatını kaybetti.

Yazarların sıra dışı ölümleri

ABD'li yazar William Faulkner ata binmeyi severdi. Yazar, yine atına binip gezintiye çıkar ve düşerek kalp krizi geçirir.

Yazarların sıra dışı ölümleri

Sevdiği kadın uğruna düelloda ölen ünlü Rus şair, Puşkin.

Yazarların sıra dışı ölümleri

Amerikalı yazar Seth Morgan, Golden Gate Köprüsünden San Francisco körfezine motosikletle bir giriş yaptı.

Bir daha çıkamadı.

Yazarların sıra dışı ölümleri

Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams, ilaç almak isterken yanlışlıkla kapağı yutması sonucu hayatını kaybetti.

Yazarların sıra dışı ölümleri

Amerikalı Maxwell Bodenheim, yemek yediği lokantada bir bulaşıkçı tarafından öldürüldü.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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