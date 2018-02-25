Yazarların sıra dışı ölümleri

Yazarların ölümleri genelde ilginçtir. Ünlü kalem ustalarının ölümleri hem edebiyat dünyasını hem de okurlarını elbette derinden üzmüştür. Fakat, yazarların bazen bir tartışma sonucu, bazen de farklı biçimde hayatlarını kaybetmesi aklın sınırlarını zorlayacak cinsten.
Fransız romancı Honore de Balzac kahve bağımlısıydı. Kahvenin birgün sonunu hazırlayacağını habersizdi tabii ki.
Yunan oyun yazarı Euripides, köpekler tarafından parçalandı.
Fransız şair Francis Villon, bir papazı öldürüldü. Cezasını çekip hapisten çıktıktan sonra kızgın halk tarafından linç edildi.
İngiliz şair George Gordon Byron, hastalanır doktorlar ateşini düşürmeye çalışırken şairi öldürürler. Şairin son sözleri "Artık uyumalıyım" olur.
Büyük Fransız romancı Honore de Balzac'ın kahve bağımlısı olduğunu söylemiştik. Yazar, kahve içerken boğularak hayatını kaybetti.
İngiliz büyük şair Lionel Johnson, sandalyede düşerek hayatını kaybetti.
ABD'li yazar William Faulkner ata binmeyi severdi. Yazar, yine atına binip gezintiye çıkar ve düşerek kalp krizi geçirir.
Sevdiği kadın uğruna düelloda ölen ünlü Rus şair, Puşkin.
Amerikalı yazar Seth Morgan, Golden Gate Köprüsünden San Francisco körfezine motosikletle bir giriş yaptı.
Bir daha çıkamadı.
Amerikalı oyun yazarı Tennessee Williams, ilaç almak isterken yanlışlıkla kapağı yutması sonucu hayatını kaybetti.
Amerikalı Maxwell Bodenheim, yemek yediği lokantada bir bulaşıkçı tarafından öldürüldü.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]