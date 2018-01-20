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Yazarların gönderdikleri kartpostallar

Ünlü yazarların dostlarına, arkadaşlarına gönderdikleri kartpostallar.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 17:02..
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Yazarların gönderdikleri kartpostallar

Karpostallar her zaman insanları zaman yolculuğuna çıkartan görsel ve yazınsal zenginliklerdir.

Şimdi modern günümüzde bunlardan bahsetmek zor. Neredeyse yok olmaya makhum olan karpostal kültürünü bir zamanlar önemli yazarlar da sürdürmüşler. Önemli kalem ustalarının yakın dostlarına ve yazar arkadaşlarına gönderdikleri kartpostallardan seçtiklerimiz...

Yazarların gönderdikleri kartpostallar

Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald’ın 1937 yılında kendisine gönderdiği kartpostal.

Yazarların gönderdikleri kartpostallar

Kanadalı yazar Jack Kerouac’ın 1956 yılında edebiyatçı Malcolm Cowley’e gönderdiği kartpostal.

Yazarların gönderdikleri kartpostallar

James Joyce’un 1908 yılında arkadaşı Elkin Mathews’e Gönderdiği kartpostal.

Yazarların gönderdikleri kartpostallar

Franz Kafka ve arkadaşlarının 1913 yılında kendisi için önemli olan yakın arkadaşı Kurt Wolff’a gönderdikleri kartpostal.

Yazarların gönderdikleri kartpostallar

Amerika Edebiyatı'nın usta yazarı Ernest Hemingway’in 1924 yılında vatandaşı ve edebiyatçı olan Gertrude Stein’a gönderdiği kartpostal.

Yazarların gönderdikleri kartpostallar

ABD'li yazar Kurt Vonnegut’un 2006 yılında arkadaşı David Breithaupt’a gönderdiği kartpostal.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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