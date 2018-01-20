Yazarların gönderdikleri kartpostallar

Karpostallar her zaman insanları zaman yolculuğuna çıkartan görsel ve yazınsal zenginliklerdir.

Şimdi modern günümüzde bunlardan bahsetmek zor. Neredeyse yok olmaya makhum olan karpostal kültürünü bir zamanlar önemli yazarlar da sürdürmüşler. Önemli kalem ustalarının yakın dostlarına ve yazar arkadaşlarına gönderdikleri kartpostallardan seçtiklerimiz...

Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald’ın 1937 yılında kendisine gönderdiği kartpostal.

Kanadalı yazar Jack Kerouac’ın 1956 yılında edebiyatçı Malcolm Cowley’e gönderdiği kartpostal.

James Joyce’un 1908 yılında arkadaşı Elkin Mathews’e Gönderdiği kartpostal.

Franz Kafka ve arkadaşlarının 1913 yılında kendisi için önemli olan yakın arkadaşı Kurt Wolff’a gönderdikleri kartpostal.

Amerika Edebiyatı'nın usta yazarı Ernest Hemingway’in 1924 yılında vatandaşı ve edebiyatçı olan Gertrude Stein’a gönderdiği kartpostal.

ABD'li yazar Kurt Vonnegut’un 2006 yılında arkadaşı David Breithaupt’a gönderdiği kartpostal.

Ergül Tosun

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