Ünlü yazarların kütüphaneleri

Yazaların yazdıkları eserlerini nasıl büyük bir bilgi birikimi sonucunda ortaya çıktığını çoğu kitapseverlerin malumu. İyi ve nitelikli yazmak verimli ve çok okumaktan geçiyor.

Bunun için yazarların kitap seçimi biz sıradan okurlar için farklılık gösteriyor. Dolasıyla muharirlerin kütüphaneleri mümkün olduğunca zengin olmalı ve her kaynağa istediği anda ulaşabilmelidir.

Kütüphaneler yazarlar için kaynak özelliğinden ve yazma sürecinden çok onların okuma alanlarıdır aynı zamanda. Ünlü yazarların kütüphanelerinden oluşan fotoğraflardan bir seçki hazıladık.

İngiliz büyük yazar Neil Gaiman'ın devasa kütüphanesi iştah kabartıcı.

Amerika ve Dünya Edebiyatı'nın güçlü kalemi Ernest Hemingway'in hem dinlendiği hem de kitap okuduğu kütüphanesi.

"Merak", "Okuma Günlüğü", "Geceleyin Kütüphane" kitaplarının sahibi Arjantinli yazar, çevirmen ve eleştirmen Alberto Manguel'ın kütüphanesi.

Amerikalı şair, yazar Ralph Waldo Emerson'un bütün duvarı kaplayan kütüphanesi.

Tomlumcu gerçekçi eserleriyle realizm akımın öncülerinden sayılan büyük romancı ABD'li yazar Jack London'un kütüphanesi.

Yazdığı polisiye romanlarla bu türün önde gelen edebiyatçılardan olan İngiliz yazar Agatha Christie, kütüphanesinde kitap okuyor.

İngiliz şair, roman ve öykü yazar Rudyard Kipling'in ferah ve düzenli kütüphanesi.

Ünlü Amerikalı gazeteci ve romancı Norman Mailer'in kütüphanesi.

"Tom Sawyer'ın Maceraları" kitabıyla bilinen Amerikalı yazar Mark Twain'in şömineli kütüphanesi.

Ergül Tosun

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