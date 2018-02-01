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Ünlü yazarların kütüphaneleri

Dünya Edebiyatı'nın önemli yazarlarının kütüphanelerini hiç merak ettiniz mi?

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 14:32..
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Ünlü yazarların kütüphaneleri

Yazaların yazdıkları eserlerini nasıl büyük bir bilgi birikimi sonucunda ortaya çıktığını çoğu kitapseverlerin malumu. İyi ve nitelikli yazmak verimli ve çok okumaktan geçiyor.

Bunun için yazarların kitap seçimi biz sıradan okurlar için farklılık gösteriyor. Dolasıyla muharirlerin kütüphaneleri mümkün olduğunca zengin olmalı ve her kaynağa istediği anda ulaşabilmelidir.

Kütüphaneler yazarlar için kaynak özelliğinden ve yazma sürecinden çok onların okuma alanlarıdır aynı zamanda. Ünlü yazarların kütüphanelerinden oluşan fotoğraflardan bir seçki hazıladık.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

İngiliz büyük yazar Neil Gaiman'ın devasa kütüphanesi iştah kabartıcı.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

Amerika ve Dünya Edebiyatı'nın güçlü kalemi Ernest Hemingway'in hem dinlendiği hem de kitap okuduğu kütüphanesi.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

"Merak", "Okuma Günlüğü", "Geceleyin Kütüphane" kitaplarının sahibi Arjantinli yazar, çevirmen ve eleştirmen Alberto Manguel'ın kütüphanesi.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

Amerikalı şair, yazar Ralph Waldo Emerson'un bütün duvarı kaplayan kütüphanesi.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

Tomlumcu gerçekçi eserleriyle realizm akımın öncülerinden sayılan büyük romancı ABD'li yazar Jack London'un kütüphanesi.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

Yazdığı polisiye romanlarla bu türün önde gelen edebiyatçılardan olan İngiliz yazar Agatha  Christie, kütüphanesinde kitap okuyor.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

İngiliz şair, roman ve öykü yazar Rudyard Kipling'in ferah ve düzenli kütüphanesi.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

Ünlü Amerikalı gazeteci ve romancı  Norman Mailer'in kütüphanesi.

Ünlü yazarların kütüphaneleri

"Tom Sawyer'ın Maceraları" kitabıyla bilinen Amerikalı yazar Mark Twain'in şömineli kütüphanesi.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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