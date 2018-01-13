Yazarların roman taslakları

Yazarlar yayımladıkları kitaplarla dünyada milyonlarca okuru ulaşarak önemli bir başarıya imza atarak, romanları aylarca liste başı olur ve büyük bir okur kitlesine ulaşıyor.

Peki, yazarların keyifle okuduğumuz ve elden ele dolaşan bu romanları nasıl yazdıklarını hiç düşündünüz mü? Dünyaca ünlü kalem ustalarının roman taslaklarını oluşturuken oldukça farklı metodlar kullanmışlar. Kütüphanemizde, kitaplığımızda, çalışma masamızda hazır bulunan romanların hazırlanış süreci, Kitap Ayracı'nın haberinde...

J. K. Rowling – Harry Potter

Amerikalı şair ve yazar Sylvia Plath'ın otobiyografik kitabı Sırça Fanus'un taslağı.





ABD'li gazeteci yazar, oyun yazarı, film yönetmeni Norman Mailer, kitabının haritası.





ABD'li Gay Talese'nin okuyucularla buluşmadan önce kitabının hazırlanış süreci.





Jennifer Egan, Amerikalı roman ve öykü yazarı. İt Kopuk Takımı adlı yapıtıyla kurgu dalında Pulitzer ve National Book Critics Circle ödülüne değer görüldü.





Roman ve öykülerini felsefi ögelerle harmanlayarak yazan Amerikalı Henry Miller'in roman çalışması.





"Sanatçının Yaşlı Bir Adam Olarak Portresi" adlı romanın yazarı Joseph Heller'in kitap çalışması.

Amerikalı ünlü roman yazarı James Salter'ın kitap yazarken izlediği yöntem.

Ergül Tosun

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