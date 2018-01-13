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Yazarların roman taslakları

Dünyaca ünlü yazarlar romanlarını yazarken oldukça farklı yöntemler denemişler.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 14:09..
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Yazarların roman taslakları

Yazarlar yayımladıkları kitaplarla dünyada milyonlarca okuru ulaşarak önemli bir başarıya imza atarak, romanları aylarca liste başı olur ve  büyük bir okur kitlesine ulaşıyor.

Peki, yazarların keyifle okuduğumuz ve elden ele dolaşan bu romanları nasıl yazdıklarını hiç düşündünüz mü? Dünyaca ünlü kalem ustalarının roman taslaklarını oluşturuken oldukça farklı metodlar kullanmışlar. Kütüphanemizde, kitaplığımızda, çalışma masamızda hazır bulunan romanların hazırlanış süreci, Kitap Ayracı'nın haberinde...

Yazarların roman taslakları

J. K. Rowling – Harry Potter

Yazarların roman taslakları

Yazarların roman taslakları

Amerikalı şair ve yazar Sylvia Plath'ın otobiyografik kitabı Sırça Fanus'un taslağı.

Yazarların roman taslakları

Yazarların roman taslakları

ABD'li  gazeteci yazar, oyun yazarı, film yönetmeni Norman Mailer, kitabının haritası.

Yazarların roman taslakları

Yazarların roman taslakları

ABD'li Gay Talese'nin okuyucularla buluşmadan önce kitabının hazırlanış süreci.

Yazarların roman taslakları

Yazarların roman taslakları

Jennifer Egan, Amerikalı roman ve öykü yazarı. İt Kopuk Takımı adlı yapıtıyla kurgu dalında Pulitzer ve National Book Critics Circle ödülüne değer görüldü.

Yazarların roman taslakları

Yazarların roman taslakları

Roman ve  öykülerini felsefi ögelerle harmanlayarak yazan Amerikalı Henry Miller'in roman çalışması.

Yazarların roman taslakları

Yazarların roman taslakları

"Sanatçının Yaşlı Bir Adam Olarak Portresi" adlı romanın yazarı Joseph Heller'in kitap çalışması.

Yazarların roman taslakları

Yazarların roman taslakları

Amerikalı ünlü roman yazarı James Salter'ın kitap yazarken izlediği yöntem.

Yazarların roman taslakları

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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