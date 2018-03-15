Yazarların ve şairlerin asıl meslekleri

Biz onları yazar ve şair kimlikleri ile tanısak da, elbette hayatlarını kazanmak için başka meslek gruplarında da çalıştılar. Kimi mesleğinin okulunu okuyup bir yandan yazarlığa adım attı; kimi küçük işler yaptı. Bakalım sevdiğimiz cümlelerin sahipleri hangi işlerde çalışmışlar...

FRANZ KAFKA

Kafka, hukuk eğitimi almıştı. Bir süre ücretsiz avukatlık yaptı. Sonra sigorta firmasındaki işi 9 ay sürdü. İstifasının ardından bol bol yazdı. Ayrıca Endüstriyel Zarar Enstitüsü’nde Vergi Tahakkuk Memurluğu yaptı.

CEMAL SÜREYA

Süreya, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İlk önce Eskişehir Vergi Dairesi’nde Stajyerlikle çalışmaya başladı. Bir yıl sonra Maliye Müfettiş Muavini olarak İstanbul’a atandı; Maliye Müfettişliğine yükseldi. Fransa’ya gönderildi. Türkiye’ye döndükten iki yıl sonra istifa edip şairliğine odaklandı.

YAŞAR KEMAL

Kemal, Anadolu’nun hemen her yerini gezdi ve ırgat katipliği, ırgat başılık, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük, öğretmen vekilliği, arzuhalcilik ve kütüphane memurluğu yaptı. Akerliğini yaptıktan sonra da Fransız Havagazı Firmasında Kontrol Memuru olarak çalıştı.

JOHN STEINBECK

Steinbeck, eşi Carol Henning ile karşılaşana kadar bir tur rehberiydi ve aynı zamanda hademelik de yapıyordu. Yazar, daha sonra eşiyle birlikte plastik manken üretti. İşleri battığındaysa ailesinden yardım almaya başladı. “Fareler ve İnsanlar” eseri ile tanınmaya başladı.

AGATHA CHRISTIE

1914’te Birleşik Krallık, Almanya’ya savaş açtı. Christie de gönüllü yardım ekibine katıldı ve 4 yıl boyunca ücretsiz eczacı asistanlığı yaptı. Savaştan sonra da eczacılığı meslek edindi ve 2 yıl çalıştı. Deneyimlerini, 1920’de yayımladığı “Hercule Poirot” adlı eserinde kullanmıştı.

WILLIAM S. BURROUGHS

Burroughs, Amerikan ordusunda yer alıyordu. Ancak psikiyatrik sorunları sebebiyle 1942’de ordudan alındı. Chicago’ya dönmek zorunda kalmıştı; böcek ilaçlayıcılığı yapmaya başladı. Bu işi sevmişti, 1970’te yayımladığı “Exterminatör” adını verdiği öykü kitabının ilham kaynağı olacaktı.

ORHAN KEMAL

Orhan Kemal’in ailesi, 1931’de, henüz çocukken, siyasi nedenlerden dolayı Suriye’ye yerleşti. Kemal’in de eğitim hayatı böylece yarım kaldı. Burada geçinme sorunu yaşayan ailesine destek olmak için bulaşıkçılık ve matbaa işçiliği yaptı. Türkiye’ye döndüğünde ise, Çırçır Fabrikasına işçi olmuştu.

CHARLES DICKENS

Dickens de, babasının ölümü sebebiyle 12 yaşında bir çocuk işçi olarak fabrikalarda çalışmaya başlamak zorunda kaldı. Daha sonraları ise, hukuk bürolarında çalıştı ve gazetecilik yaptı.

FYODOR DOSTOYEVSKI

Ailesi Dostoyevski’nin mühendis olmasını çok istiyordu. Mühendislik Enstitüsü’nde eğitim görürken anne ve babasını kaybedince okulu bırakmadı ve hayatını mühendislikten kazandı. İlk kitabı “İnsancıklar” ile de yazarlığa giriş yaptı.

ARTHUR CONAN DOYLE

Doyle, tıp okudu. Önce Batı Afrika’da Gemi Hekimliği yaptı. Sonra da İngiltere’de muayenehanesini açtı. Bu süreçte de hep hikayeler yazdı. Sherlock Holmes hikayesi “Kızıl Dosya” ile de yazar olarak tanınmaya başladı.

HASAN ALİ TOPTAŞ

Toptaş, babasının minibüs şoförü olması sebebiyle, liseyi bitirene kadar okul dışında kalan zamanlarda minibüs muavinliği yaptı. Toptaş’ın da bugünleri, 1993’te yayımladığı “Sonsuzluğa Nokta” romanına ilham oldu.

ROBERT FROST

Frost, çalışma hayatına küçük yaşlarda gazete dağıtarak başladı. Şair, üniversiteyi yarıda bıraktı; 2 ay sonra da öğretmen ve sınıf asistanı olarak işe başladı. Ayrıca bir ampul fabrikasında işçi olarak da çalıştı.

JAMES JOYCE

Joyce, tıp eğitimi almıştı, ama İtalya ve Hırvatistan’da şarkıcı-piyanist olarak çalıştı. Bir süre İngilizce Öğretmenliği yaptı. Nora Bamacle ile Dublin’in ilk sineması “The Volta” için İrlanda’ya gidip Sinema Operatörlüğüne başladı. Sinema işleri yürümedi; ama kısa öyküleri yazarak “Dublinler”i yayımladı.

VLADIMIR NABOKOV

Nabokov, Karşılaştırmalı Zooloji Müzesinde küratör olarak iş hayatına başladı. Aynı zamanda bir böcekbilimciydi; kelebekler ve güveler hakkında kapsamlı incelemeler yapıyordu. Kelebek evrimi konusundaki teorisi 2011’de kanıtlanacaktı.

OĞUZ ATAY

Atay, İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdi ve İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde Öğretim Üyesi oldu. Bir yandan da çeşitli dergilerde öykülerini yayımladı.

GEORGE ORWELL

Orwell, Burma’da polis teşkilatına katıldığında 19 yaşındaydı. Burma’nın kuzeyinde Netha’daki görevi sırasında rahatsızlandı ve İngiltere’ye gönderildi. İstifa ettiğinde ise, yazmaya başladı.

JOSEPH HELLER

1941’de liseden mezun oldu ve demirci çıraklığı yapmaya başladı. ABD Havacılık Birliği’nde yer aldı. Üniversitede İngilizce üzerine eğitim aldı ve sonraki yıllar kompozisyon, kurgu ve dramatik yazma üzerine okullarda ders verdi. Reklam ajansında çalıştı.

Damla Karakuş

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