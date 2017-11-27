Yazarların ve Sanatçıların Gözüyle Lenin

Vladimir Lenin, Rus siyasetçi, Ekim Devrimi’nin lideri, 20. yüzyılın en çok konuşulan, tartışılan önemli devlet adamı. Rus siyasetçi, filozof ve daha birçok kimlikle tanımlayabileceğimiz Lenin, 22 Nisan 1870 yılında dünyaya geldi.

Çarlık Rusya’sının yıkılışında en önemli paya sahip olan Lenin Bolşevik Parti liderliğini uzun süre sürdürdü ve bununla hep hatırlanmıştır. Dünyada kendisi hakkında ihtilaflı görüşler olsa da, o Rusya halkı ve başka milletler için her zaman saygıyla anılmıştır. Kimilerine göre diktatör, kimine göre ise büyük idealist ve devrimci, modern günümüz dünyasında bile hala üzerinde tartışmalar yapılan, Rusya’ya büyük değişim hareketleri yaşattıran reformcu Vladimir Lenin…

BİR DEVRİN SONU

Geçtiğimiz ay Ekim Devrimi’nin 100. yılı kutlandı. 1917 yılında Rusya ve dünya için önemli bir tarihtir. Lenin Çarlık Rusya’sına son vererek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni (SSCB) kurulmasının baş aktörü oldu. Yaşanan devrimle birlikte sadece Rusya değil, dünya için de küresel etkileri olmuş, politikalar yeniden şekillenmişti. Rus halkı için büyük umutlar doğuran Ekim Devrimi uğruna binlerce insanın kanı döküldü. Büyük kavgaların ve çekişmelerin yaşandığı bu süreçte, değişimlere ayak uydurmak, bunu hayata uygulamak için çok zamana ihtiyaç duyulacaktı. Tarihin akışı içerisinde seyreden siyasi konjonktür bu zemini hazırlayarak, insanların oluşan devrime alışmalarını yumuşatmıştır.

SOVYETLERİN DAĞILMASI

Sovyetler Birliği'nin dağılması, 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un istifa etmesinin ardından Sovyetler Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağıldığı olaydır. Bu tarihi olaydan sonra Rusya Glasnost (Açıklık), ve perestroika (Yeniden Yapılanma) iki ana ilkeyle dünyaya açılmış, Sovyetler Birliği diye bilinen büyük oluşum içinde 20 yeni Cumhuriyet doğmuştu.

Elimdeki kitap, Yordam Kitab’ın büyük emekler sonucunda yayımladığı fevkalade önemli bir eserdir. Jorge Amado, Louis Aragon, Henri Barbusse, Bertolt Brectht, İlya Ehrenburg, Julius Fucik, maksim Gorki, Anatoli Lunaçarski, Heinrich Mann, Pablo Neruda, John Reed, Romain Rolland, Anna Seghers, Bernard Shaw, H.G Wells, Clara Zetkin, ve daha çok sayıda büyük yazar Lenin’i duyuyor, Lenin’i anlatıyor. Birbirinden güzel fotoğraflarla beslenen kitap, özel kuşe kağıdı sayesinde de keyifle okunuyor.

MAKSİM GORKİ (SSCB)

V.İ.LENİN

“Vladimir Lenin öldü. Düşmanlarından bazılarının dürüstçe itiraf ettiği gibi dünya, Lenin’in şahsında, 'çağdaş büyük insanlar arasında dehanın en parlak simgesi' olan bir insanı yitirmiştir.

Temmuz 1930

JOHN REED (ABD)

İLERİ ATILIŞ

“Salonda kopan gürültüden Başkanlık Divanı’nın, aralarında Lenin olmak üzere salona girdiği anlaşıldığı sırada saat tam 08.40 idi! Lenin kısa boylu, sağlam yapılı bir adam. Çıplak çıkıntılı bir kafası var. Gözleri küçük, burnu kalkık, ağzı ince, çenesi geniş; o sırada sakalsızdı. Eski sakalı daha yeni belirlemeye başlamıştı. Halkın sevdiği garip bir lider.”

1919

ROMAİN ROLLAND (FRANSA)

LENİN’İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE

“Avrupa tarihi Napolyon’dan beri böylesine bir irade gücü, Avrupa dini eski güçlü günlerinden beri böylesine yenilmez bir inanca sahip bir havari görmemişti. Fakat en önemlisi, insan eylemleri daha önce hiçbir zaman kendi kişisel çıkarlarını bu kadar önemsemeyen böylesi bir lider ve öğretmen doğurmamıştı. Manevi imgesi, yaşamı boyunca bile insanların kalbine kazınmıştı; gelecek çağlar boyunca da değişmeyeceği kesindir."

1 Şubat 1924

MARTİN ANDERSEN NEXO

LENİN’İ GÖRDÜM

“Lenin’i yalnızca bir kez, 1922’deki Komintern Kongresi sırasında Kremlin’de gördüm. Lenin’in hayatının amacı olan Ekim Devrimi’nin muazzam kapsamı o sıralarda henüz çok belli değildi. Eski dünya tatsız bir şok geçirdiyse o şimdiki gibi ölümcül bir korkuyla kafayı devrime takmamıştı. Akıllarda canlanan devrim devasa bir deneyden ötesi değildi.”

ANATOLİ LUNAÇARSKİ (SSCB)

ÖZELLİKLER

“Bende unutulmaz izler bırakan o şahane varlık – Lenin hakkında düşündükçe sonradan farkına vardığım birkaç özellikten bahsetmek istiyorum. Bütün varlığında, - hem hareketlerinde hem yapısında - yapmacık, gösterişli veya çarpıcı hiçbir şey yoktu; sıra dışı ya da göz alıcı bir yanı yoktu. Zorlama değil, kendine özgü bir demokrattı.”

1960

HEİNRİCH MANN (ALMANYA)

LENİN’İN ÖLÜMÜNDEN BU YANA GEÇEN BEŞ YIL

“Rus Devrimi, evrensel ölçekte tanınan bir kahramana sahip olmakla çok şanslıydı. Lenin, devrimi ateşleyendi; ölümünün ardından bile, birbirlerinden farklı olsalar da, öncülerin aklında ve kalbinde yaşamayı sürdürdüğünden bu devrimi hala devam ettiren odur. O başlangıçtır, kimseye yenilmemiştir, sözleri pek çok kişi tarafından alıntılanır, pek çok kişi dehasını yüceltir.”

Aralık 1928

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