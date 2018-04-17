taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.693
USD
4,0976
EURO
5,0608
ALTIN
177,05
PETR
71,6100

Yazarlarla buluşturan kitap: Yazdıklarıyla Yaşayanlar

Bu kitap, yazdıklarıyla ölümsüzlüğü keşfedenlerin hikayelerini barındırmaktadır.

Özel Haber | 17.04.2018 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Kitap
Yazarlarla buluşturan kitap: Yazdıklarıyla Yaşayanlar

yazdıklarıyla yaşayanlar

“Yazdıklarıyla Yaşayanlar”, ruhunuza dokunan büyük yazarların eserleriyle iç içe geçmiş hayatlarını anlatıyor. Hasan Saraç, yazarlarla arasında cümlelerle kurduğu dostluğa, okurlarını da davet ediyor.

Yazarlarla buluşturan kitap: Yazdıklarıyla Yaşayanlar

(Hasan Saraç)

YAZDIKLARIYLA YAŞAYANLAR

Altını çizdiğiniz cümlelerin sahiplerini okurken merak edenlerdenseniz, hikayelerinin hikayelerini bilmek istiyorsanız bu kitap tam size göre…

Bu kitapta öldükten sonra tüm yazdıklarının yakılmasını isteyen Kafka’yı, en büyük zaafı kumardan kaçıp Kumarbaz’ı yazan Dostoyevski’yi, varlığına delil ararken elinde kalem bulan Camus’u, bir savaşın ortasında tüm coşkusuyla yurtsuz kalan Stefan Zweig’i ve daha birçoğunu hayatınıza ortak etmek için yazıldı…

Yazarlarla buluşturan kitap: Yazdıklarıyla Yaşayanlar

Yazdıklarıyla Yaşayanlar

Hasan Saraç

Portakal Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bir minicik başlangıç masalı: Nokta
Yeteneğini keşfetme yolculuğunun ilk adımını minicik bir noktayla atan küçük bir çocuğun hikayesi…
Vefatının 4. Yılında Yüzyıllık Yalnızlık romanı ile Gabriel G. Marquez
Gabriel Garcia Marquez, 4 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı; kendisini saygı ile anıyoruz.
Günün kitabı: İyi Baba
Kitap ayracı, günün kitabını öneriyor…
Bağımsız şair ve fikir babası Behçet Necatigil 102 yaşında
Türk Edebiyatı’nın özel şairlerinden Behçet Necatigil’in doğum günü; Kitap Ayracı olarak saygı ile anıyoruz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

128
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

196
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

33
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

109
Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

236
Erken seçim öncesi son anket sonuçları ne diyordu

Erken seçim öncesi son anket sonuçları ne diyordu

231
Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM