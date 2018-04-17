Yazarlarla buluşturan kitap: Yazdıklarıyla Yaşayanlar

“Yazdıklarıyla Yaşayanlar”, ruhunuza dokunan büyük yazarların eserleriyle iç içe geçmiş hayatlarını anlatıyor. Hasan Saraç, yazarlarla arasında cümlelerle kurduğu dostluğa, okurlarını da davet ediyor.

(Hasan Saraç)

YAZDIKLARIYLA YAŞAYANLAR

Altını çizdiğiniz cümlelerin sahiplerini okurken merak edenlerdenseniz, hikayelerinin hikayelerini bilmek istiyorsanız bu kitap tam size göre…

Bu kitapta öldükten sonra tüm yazdıklarının yakılmasını isteyen Kafka’yı, en büyük zaafı kumardan kaçıp Kumarbaz’ı yazan Dostoyevski’yi, varlığına delil ararken elinde kalem bulan Camus’u, bir savaşın ortasında tüm coşkusuyla yurtsuz kalan Stefan Zweig’i ve daha birçoğunu hayatınıza ortak etmek için yazıldı…

Yazdıklarıyla Yaşayanlar

Hasan Saraç

Portakal Yay.

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Damla Karakuş

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