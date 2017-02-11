Yazıcıoğlu olayını örtbas eden FETÖ'cü müdür yakalandı

Kayseri’de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve ihraç edilen 17 personel ile ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında, şahısların cep telefonlarında, terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan haberleşme programı ‘bylock’ tespit edildi. Çıkarılan arama kararı ile şahıslardan 11’i evlerinde yakalandı, 6’sının ise firari olduğu bildirildi.

YAZICIOĞLU OLAYINI ÖRTBAS EDEN FETÖ'CÜ MÜDÜR DE YAKALANDI

Yakalananlardan A.O.D.’nin de, 25 Mart 2009 tarihinde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını verdiği yanlış bilgi ile manipüle eden dönemin Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olduğu öğrenildi.