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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı

Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan dönemin Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı.

17.02.2017 - 09:45
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PYD örgütünün kriptolu programı ByLock’u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 polis, ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ŞUBE MÜDÜRÜ VE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını, verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği öne sürülen dönemin İstihbarat Şube Müdürü ve daha sonra Kayseri Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Orhan Dinç ile Gazi Huylu, Hamit Dişli, Süleyman Güzeldemirci, Etem Çamcı, Mehmet Bezgin, Osman Karaman, Osman Gişi, Murat Doğan ve İrfan Soner Yiğit çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı

Mehmet Y., Erhan E., Mahmut Y., Mustafa A. ve Ahmet E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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