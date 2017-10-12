Kafkasya bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece Rize'nin Sivrikaya Köyü'nde görülen dağ horozunun izine, kuş gözlemcileri ve foto safari meraklıları, bu yaz rastlayamamıştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın fotoğrafçısı İdris Ölmez, 3 gün kamp kurduğu arazide dağ horozunu sonbaharda fotoğrafladı.

GÖRMEK İÇİN SAATLERCE BEKLEDiLER

İkizdere İlçesi'nde bulunan Sivrikaya Köyü'nde, bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilen 'Dağ Horozu Şenliği'ne yurdun farklı yerlerinden kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla nadir rastlanan dağ horozunu görebilmek için yaylaya çıkan ekipler, saatler süren gözlemlere rağmen kuluçkaya yattığı sanılan horozu göremedi.

Yazın görülemeyen dağ horozu sonbaharda ortaya çıktı - FOTO GALERİ

3 GÜN KAMP KURDU

Orman Bakanlığı'nın fotoğrafçısı Ölmez, önceki hafta geldiği Rize’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12’nci Bölge Müdürlüğü’nden rehberlerin eşliğinde Sivrikaya Köyü’ne çıktı. Rize ve Trabzon sınırındaki yaylalarda 3 gün boyunca kamp kuran Ölmez, gizemli kuşu fotoğrafladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da dağ horozunun fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

DAĞ HOROZU

Orta büyüklükte bir kuş olan ve 'Huş tavuğu' olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde ve dağlarda yaşıyor. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte, ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor.