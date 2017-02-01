Yazın yüzdükleri plajda kışın buzların üzerinde yürüdüler

Kısa süre önce Türkiye'nin 12. "sakin şehri" seçilen Isparta'nın Eğirdir ilçesi, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsimde de ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü, poyrazın ise saatte 27 kilometreyi bulduğu Eğirdir'de gölün Altınkum Plajı bölgesi buz tuttu. Bölgedeki vatandaşlar, en son 30 yıl önce bu kadar geniş çaplı buzlanmanın yaşandığını ifade etti.

Gölün buz tabakasının kalın olduğu yaklaşık 10 metrelik bölümünde yürüyen bazı vatandaşlar, yazın yüzdükleri gölün bu kez üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.