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Yazın yüzdükleri plajda kışın buzların üzerinde yürüdüler

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir'deki Altınkum Plajı bölgesi, sıfırın altında 15 dereceyi bulan hava ve poyraz sonucu dondu.

01.02.2017 - 17:24
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Kısa süre önce Türkiye'nin 12. "sakin şehri" seçilen Isparta'nın Eğirdir ilçesi, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsimde de ziyaretçilerine eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Yazın yüzdükleri plajda kışın buzların üzerinde yürüdüler

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü, poyrazın ise saatte 27 kilometreyi bulduğu Eğirdir'de gölün Altınkum Plajı bölgesi buz tuttu. Bölgedeki vatandaşlar, en son 30 yıl önce bu kadar geniş çaplı buzlanmanın yaşandığını ifade etti.

Yazın yüzdükleri plajda kışın buzların üzerinde yürüdüler

Gölün buz tabakasının kalın olduğu yaklaşık 10 metrelik bölümünde yürüyen bazı vatandaşlar, yazın yüzdükleri gölün bu kez üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Yazın yüzdükleri plajda kışın buzların üzerinde yürüdüler

Yazın yüzdükleri plajda kışın buzların üzerinde yürüdüler

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