Yazma eser kütüphaneleri geçmişi geleceğe taşıyor

Tarihi Sur ilçesinde Ulu Cami Külliyesi içerisindeki Mesudiye Medresesi'nde yaklaşık 8 yıl önce oluşturulan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde, aralarında İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı Urzucet Fi't-Tıb'ın da yer aldığı binlerce el yazma eser yer alıyor.

BİRÇOK ALANA AİT ESER MEVCUT

Kurulduğu tarihten itibaren el yazması eserlerin yanı sıra harf devrimi öncesi matbu basım eserlerin de toplandığı kütüphanede, çoğunluğu dini ilimler olmak üzere birçok alana ait eser, ısı ve nem dengesi sağlanan odada özenle korunuyor.