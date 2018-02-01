taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.678
USD
3,7537
EURO
4,6760
ALTIN
161,85
PETR
69,3900

'Yazma Süreci' kitabı yayımlandı

Roy Peter Clark’ın üç kitaplık yazma kılavuzu serisinin 'Yazma Uğraşı: Eli kalem tutan herkesin karşılaştığı 21 soruna 210 çözüm önerisi' başlıklı ilk kitabı,Metropolis Yayınları tarafından yayımlandı

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 12:52..
  1. Haberler
  2. Kitap

Dünyaca ünlü medya enstitüsü Poynter’da otuz yıla yakın bir süredir gazetecilik, yazarlık, dil ve editörlük dersleri veren Amerikalı Roy Peter Clark’dan yazarlar, gazeteciler, senaristler, bloggerlar, akademisyenler ve editörler için; yani içerik üreten, yazmak için uğraş veren, eli kalem tutan herkes için yol yordam gösteren bir başucu kılavuzu; halden anlayan, yargılamayan bir yol arkadaşı…

'Yazma Süreci' kitabı yayımlandı

Yazma Uğraşı’nı, yazmak isteyen, ancak bir türlü masanın başına oturamayan veyahut yazma sürecinin bir yerinde yolunu kaybeden, fakat her halükârda yazmak için ilham perisini beklememek gerektiğini hisseden yazı erbabının ve yazar adaylarının okuması gereken kaynak bir eser.

Yazar: Roy Peter Clark

Yayınevi: Metropolis Yayınları

Çeviren: Banu Karakaş

Türü: inceleme, araştırma

Baskı yılı: 2018

Syf: 264

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu

159
Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

Savunma Sanayii ve Erdoğan projeleri değerlendirdi

92
Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil

42
Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri

134
Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bombardıman

118
Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı

102
Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

Teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bombalandığı anlar

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM