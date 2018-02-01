'Yazma Süreci' kitabı yayımlandı

Dünyaca ünlü medya enstitüsü Poynter’da otuz yıla yakın bir süredir gazetecilik, yazarlık, dil ve editörlük dersleri veren Amerikalı Roy Peter Clark’dan yazarlar, gazeteciler, senaristler, bloggerlar, akademisyenler ve editörler için; yani içerik üreten, yazmak için uğraş veren, eli kalem tutan herkes için yol yordam gösteren bir başucu kılavuzu; halden anlayan, yargılamayan bir yol arkadaşı…

Yazma Uğraşı’nı, yazmak isteyen, ancak bir türlü masanın başına oturamayan veyahut yazma sürecinin bir yerinde yolunu kaybeden, fakat her halükârda yazmak için ilham perisini beklememek gerektiğini hisseden yazı erbabının ve yazar adaylarının okuması gereken kaynak bir eser.

Yazar: Roy Peter Clark

Yayınevi: Metropolis Yayınları

Çeviren: Banu Karakaş

Türü: inceleme, araştırma

Baskı yılı: 2018

Syf: 264

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