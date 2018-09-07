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YDS adaylarına saat uyarısı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 13:31..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 9 Eylül Pazar yapılacak 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS) sonbahar dönemi adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

YDS adaylarına saat uyarısı

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Twitter üzerinden yapılan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

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