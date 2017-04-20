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YDS sonuçları açıklandı

YDS sonuçları ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı.

20.04.2017 - 15:32
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2 Nisan tarihinde yapılan YDS  İlkbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Katılım sağladıkları yabancı dillerin tasdikini sağlamak isteyen adayların merakla beklediği sonuçlar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YDS sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.

YDS SINAVININ YAPILDIĞI DİLLER

ÖSYM Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça diller için hem ilkbahar döneminde hem de sonbahar döneminde olmak üzere yılda 2 defa sınav yapmaktadır. Diğer diller için ise sadece ilkbahar dönemi YDS sınavını yapmaktadır. YDS sınavının yapıldığı tüm diller ise şunlardır;

Arapça, Almanca, Çince, Bulgarca, Fransızca, Farsça, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Lehçe, Korece, Japonca, Portekizce, Rumence, Rusça, Macarca, Ukraynaca ve Sırpça’dır.

YDS PUAN HESAPLAMA

YDS’de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40x1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60x1.25= 75.00 puan alacaktır.


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