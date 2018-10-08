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YDS soruları ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 9 Eylül tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilen YDS için sorular ve cevaplar adayların erişimine açıldı.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 14:16..
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Yabancı Dil Sınavı (YDS) soruları ve cevapları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adaylara duyuruldu.

SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

10 gün süreyle bu ekranı açık tutacak. Adaylar, 10 gün boyunca sınavda kullandıkları kitapçıkları bu ekran üzerinden görebilecek.

YDS soruları ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM, yaptığı açıklamada, "9 Eylül 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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