Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı

İnsanlığın burjuva hallerini 'Yedi Günah' başlığı altında konu eden Ressam Cemal Erez, aslen din kökenli olan bu kavramı bütün tanrısal bağla­rından ayrıştırarak, toplumsal bir olgunun incelenmesi için kavramsal çerçeve olarak kullanıyor.

İNSANA DAİR HALLER

Arsızlık fikrini temel kavram olarak alan ve eserlerini bu çizgide yaratan Cemal Erez, insanın mülki­yet etrafında kurulmuş olan tarihsel durumunun izini sür­mek için; şehvet, cimrilik, tembellik, oburluk, kıskançlık, kibir ve öfke hallerini sergide merkeze yerleş­tiriyor.

GÜNLÜK HAYATIN YALIN ANLAMI

Serginin diğer bölümü 'Bir Bürokratın 24 Saati' ise Cemal Erez’in 2002 – 2010 yıllarında, Paris-İstanbul arası yolculukları süresince eskizler halinde tasarladığı ve ardından İstanbul’daki atölyesinde ürettiği işlerden oluşuyor. Sergide Cemal Erez, bir birey olarak bürokratın günlük hayatını yalın ancak anlam olarak yoğun bir şekilde ifade ediyor.

ÜRETEN BİR SINIF VE BÜROKRASİ

Bozulmuş bedenler, açgözlülük ve doyumsuzlukla karakterize olan suratlar, uçuşan nesneler, dönüştürülmüş et parçaları, ustalıkla birleştirilmiş iğreti mahluklar, kurtuluşun mümkün olmadığı boğucu mekânlar...

Cemal Erez 'Bir Bürokratın 24 Saati'nde adeta bugüne sıkışmış olan hayatı her düzeyde dokunuşları ile yeniden üreten bir sınıfı, bürokrasiyi irdeliyor.