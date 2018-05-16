taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.842
USD
4,4470
EURO
5,2469
ALTIN
184,41
PETR
78,1600

Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı

Yapı Kredi Kültür Sanat, 16 Mayıs - 14 Haziran 2018 tarihleri arasında ressam Cemal Erez’in Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı iki bölümden oluşan sergisine ev sahipliği yapıyor.

AA | 16.05.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İnsanlığın burjuva hallerini 'Yedi Günah' başlığı altında konu eden Ressam Cemal Erez, aslen din kökenli olan bu kavramı bütün tanrısal bağla­rından ayrıştırarak, toplumsal bir olgunun incelenmesi için kavramsal çerçeve olarak kullanıyor.

Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı

İNSANA DAİR HALLER

Arsızlık fikrini temel kavram olarak alan ve eserlerini bu çizgide yaratan Cemal Erez, insanın mülki­yet etrafında kurulmuş olan tarihsel durumunun izini sür­mek için; şehvet, cimrilik, tembellik, oburluk, kıskançlık, kibir ve öfke hallerini sergide  merkeze yerleş­tiriyor.

Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı

GÜNLÜK HAYATIN YALIN ANLAMI

Serginin diğer bölümü 'Bir Bürokratın 24 Saati' ise Cemal Erez’in 2002 – 2010 yıllarında, Paris-İstanbul arası yolculukları süresince eskizler halinde tasarladığı ve ardından İstanbul’daki atölyesinde ürettiği işlerden oluşuyor. Sergide Cemal Erez, bir birey olarak bürokratın günlük hayatını yalın ancak anlam olarak yoğun bir şekilde ifade ediyor.

Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı

ÜRETEN BİR SINIF VE BÜROKRASİ

Bozulmuş bedenler, açgözlülük ve doyumsuzlukla karakterize olan suratlar, uçuşan nesneler, dönüştürülmüş et parçaları, ustalıkla birleştirilmiş iğreti mahluklar, kurtuluşun mümkün olmadığı boğucu mekânlar...

Cemal Erez 'Bir Bürokratın 24 Saati'nde adeta bugüne sıkışmış olan hayatı her düzeyde dokunuşları ile yeniden üreten bir sınıfı, bürokrasiyi irdeliyor.

Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü İnci Aral'ın
Edebiyatımızın önemli isimlerinden İnci Aral, 7.Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında verilen Beyaz Martı Onur Ödülü’nün sahibi oldu.
Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi
Bursa'da İslam tarih, sanat ve kültür araştırma Merkezi arşivlerindeki 'Haremeyn Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine Fotoğrafları Sergisi' sanatseverler ile buluştu.
Bitcoin'le bağış toplayan sokak sanatçısı
Fransız ressamdan, eserlerine bağış toplamanın en güncel yolu...
İpek Yolu'nun 778 yıllık incisi: Karatay Kervansarayı
Kayseri'de 1240 yılında Selçuklu döneminde yaptırılan ve İpekyolu'nun önemli uğrak noktalarından biri olan Karatay Kervansarayı, günümüzde de misafirlerini ağırlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

269
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

274
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

120
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

87
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

102
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

118
İsrail'in İstanbul Başkonsolosu gönderildi

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu gönderildi

246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94