Yedi Meşalecilerden Cevdet Kudret’e özlemle

Cevdet Kudret adıyla adını edebiyatçılar arasına yazdıran Cevdet Kudret Solok, 26 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Kendisini hakkında bilgilere yer vererek anıyoruz…

CEVDET KUDRET HAKKINDA

- Kudret, 7 Şubat 1907’de İstanbul’da dünyaya geldi.

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- Babasını Musul Savaşı’nda kaybettiğinde 9 yaşındaydı.

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- Annesinin çabalarıyla okudu. 1933’te İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

- Yazmaya ilk kez Servet-i Fünun dergisinde şiirle başladı.

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- Aynı dergide çalışan yedi genç bir araya geldi ve 1928’de, o güne dek yazdıkları her şeyi “Yedi Meşale” adını verdikleri bir kitapta topladı.

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- Bundan sonra Yedi Meşaleciler olarak anılan bu gençler, bir de Meşale adını verdikleri bir dergi kurdu; 8 ay yayımlandı.

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- Meşale, yeni alfabeye geçerken yaşanan zorluklar nedeniyle kapandı. Kudret, bu dergide yayımladığı yazılarını 1929’da, Birinci Perde adlı kitapta bir araya getirdi.





- Şiirin yanında oyun da yazmayı denedi. 1929’da Tersine Akan Nehir, 1930’da Rüya İçinde Rüya ve 1933’te yazdığı Kurtlar adını verdiği oyunlar Darülbedayi’de sahnelendi.

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- 1936-1937 arasında yazdığı şiirleri İkinci Perde, 1937 ve sonrasını Üçüncü Perde adı altında topladı. Ancak hiçbir zaman kitap olarak basılmadı.

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- Danyal ve Sara adını verdiği oyunu 1938’de Varlık dergisinde, Yaşayan Ölüler oyunu ise 1936’da Ağaç dergisinde tefrika edildi.

- Diksiyon ve Edebiyat Öğretmenliği yaptı. İnönü Ansiklopedisi’nde Edebiyat Sekreteri olarak görev aldı.

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- 1950’de istifa etti. 1951 – 1954 yılları arasında, İstanbul ve Ankara’da avukatlık yaptı.

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- 1967 – 1970 yılları arasında TDK’de redaktör ve Bilgi Yayınevi’nde danışman olarak görev aldı.

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- 1970 – 1973 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak ders verdi.

- Süleyman’ın Dünyası adı altında topladığı üç romanı, Türk toplumunun iki dünya savaşı arasındaki 30 yıllık toplumsal durumu anlatıyordu.

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- Bu üç roman, 1943’te yayımladığı Sınıf Arkadaşları, 1958’de Havada Bulut Yok ve 1976’daki Karıncayı Tanırsınız idi.

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- 1940’lı yıllarda yazdığı öykülerini 1974’te Sokak adını verdiği kitapta topladı.

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- İnceleme ve araştırma edebiyat tarihi türlerinde çalışmalara yöneldi.





- Takma isimler kullanarak, lise edebiyat kitapları ile 1950 sonrası Edebiyat tarihimizin ünlü isimleri ve eserleri üzerine tanıtım yazıları yazdı.

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- 1966’da Dilleri Var Bizim Dile Benzemez, 1977’de Bir Bakıma, 1983’te Benim Oğlum Bina Okur, 1991’de Kalemin Ucu adını verdiği deneme kitaplarında edebiyat ve Türk diliyle ilgili konular üzerine düşüncelerini kaleme aldığı yazılarını topladı.

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- 1980, 1981 yıllarında iki ciltlik Türk ve Batı Edebiyatı’ndan Seçme Parçalar; 1980’de iki ciltlik Örneklerle Edebiyat Bilgileri; 1965, 1967, 1990 yıllarında yayımladığı üç ciltlik Türk Edebiyatı’nda Hikaye ve Roman İncelemesi; 1968, 1969 yıllarında üç ciltlik Karagöz; 1973, 1975 yıllarında iki ciltlik Ortaoyunu derleme ve inceleme eserlerini verdi.

- Ortaoyunu kitabı için 1974’te TDK Bilim Ödülü, Türk Edebiyatı’nda Hikaye ve Roman kitabı için 1991’de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü aldı.

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- 1989’da Türk Dili Onur Ödülü’ne, 1992’de de Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü’ne layık görüldü.

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- 10 Temmuz 1992’de İstanbul’da hayata gözlerini kapadı.

Damla Karakuş

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