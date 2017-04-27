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Yedigöller'de iki mevsim bir arada yaşanıyor

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda nisan ayının son günlerinde kış ve ilkbahar mevsiminin güzellikleri ziyaretçileri adeta büyülüyor.

27.04.2017 - 11:55
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Doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, nisan ayının son günlerinde kış ve ilkbahar mevsiminin güzelliklerini bir arada yansıtıyor. Son bir hafta içerisinde aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Yedigöller bölgesinde karlar erimeye başladı.

Yedigöller'de iki mevsim bir arada yaşanıyor

Birbirleri ile akarsu bağlantısı bulunan ve ismini bölgede bulunan Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl'den alan Yedigöller'in yüksek kesimlerinde kış mevsimi halen yaşanırken, göllerin bulunduğu alanlar ilkbaharın güzelliklerini sunuyor.

Yedigöller'de iki mevsim bir arada yaşanıyor

Milli parka günübirlik gelen tatilciler, kar kalınlığının 20 santimetre olduğu bölgelerde kış mevsimini, göller bölgesinde ise ilkbahar mevsimini yaşama imkanı buluyor. Gölleri ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yakıp, fotoğraf çektirerek ve yürüyüş yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

Yedigöller'de iki mevsim bir arada yaşanıyor

Milli park içerisinde göllerin yakınında bulunan ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen şelale, görsel güzelliği ile tatilcileri adeta büyülüyor.

Doğayla iç içe bir gün geçirmek için Yedigöller'i ziyaret eden tatilciler, renk cümbüşünün yaşandığı ve "Orman Denizi" olarak adlandırılan bölgede kuş sesleri ve şelaleden gelen su sesleri ile rahatlıyor.

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