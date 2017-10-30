Yekaterina Gordon, Putin'e rakip oldu

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Paris Hilton'u olarak bilenen TV sunucusu Kseniya Sobçak, başkan adayı olacağını söylemişti.

Rusya 18 Mart 2018'de devlet başkanlığı için seçime gidiyor. Yapılan son anketler de ise halkın büyük bir çoğunluğu Vladimir Putin'e oy vermeye hazır.

PUTİN'İN YENİ RAKİBİ GAZETECİ

Kseniya Sobçak'ın adaylığı ardından yeni bir isim daha adaylığını açıkladı. Rusya’nın tanınmış gazetecilerinden Yekaterina Gordon, Rusya’da 18 Mart 2018’de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını bildirdi.

Putin'in yeni rakibi Yekaterina Gordon İZLE

10 YILDIR GAZETECİLİK YAPIYOR

Gordon adaylığını şu sözlerle duyurdu: "Adım Yekateria Gordon. 37 yaşındayım ve Rusya devlet başkanlığı için aday olmaya karar verdim"

İki çocuk annesi Gordon, 10 yıldır gazetecilik yapıyor. Gordon, aynı zamanda kadın ve çocuk hakları konusunda faaliyet gösteren bir hukuk firmasının da sahibi.