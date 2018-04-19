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Yekta Saraç: Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı

YÖK Başkanı Saraç, YKS'deki tarih değişikliği ile ilgili, "Burada en şanslı olan öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı."

AA | 19.04.2018 - 10:50..
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın tarihinin değiştirilmesine ilişkin "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti" dedi.

"ÖĞRENCİLER BUNDAN İSTİFADE ETMELİLER"

Gazetecilerinin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle aynı tarihe denk gelen YKS'nin tarihindeki değişiklik yapıldığını hatırlatması üzerine Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Yekta Saraç: Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce kendilerine ilettiği yanıtını verdi.

Çalışma için ön hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Saraç, "Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

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