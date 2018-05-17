Yekta Saraç: Yükseköğretimde kaliteyi arttıracağız

Güncellenen Öğretmenlik Lisans Programlarının Tanıtımı dolayısıyla, YÖK Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Yekta Saraç, kalite seviyesini sürekli yükselteceklerini vurguladı.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI 20 BİN

Türkiye'de 78'i devlet 17'si vakıf yükseköğretim kurumunda olmak üzere 95 eğitim/eğitim bilimleri fakültesi mevcut olduğunu ve bu fakültelerde 9 bin 144 öğretim elemanının görev yaptığına değinen Yekta Saraç, lisans öğrencisi sayısının 213 bin, lisansüstü öğrenci sayısını ise 20 bin dolayında olduğunu aktardı.

NİTELİKLİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME AMACI

Prof. Dr Yekta Saraç, bundan sonra, eğitim bilimleri fakültelerinde daha etkili öğrenme-öğretme süreçleri gerçekleştirmek, daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek, daha çok sosyal fayda sağlamaya dönük projeler ve araştırmalar yapmanın temel amaçları olduğunu vurguladı.

YÖK Başkanı Saraç, "Eğitim, her şeyden önce erdemli insan yetiştirme sürecidir. Kendisine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa hayırlı bir nesil yetiştirmektir. Bu sürecin temel aktörleri öğretmenlerdir. Öğretmen yetiştiren kurumların başında da eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerimiz gelmektedir" dedi.