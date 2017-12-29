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Yeliz Şar: Boşandık ama aynı evde yaşıyoruz

Dört yıllık evliliklerini 20 gün önce sonlandıran Yeliz Şar ve Tolga Güleç'in hala birlikte yaşadıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 10:41..
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Yeliz Şar: Boşandık ama aynı evde yaşıyoruz

5 yıllık eşi Tolga Güleç'ten geçen ay boşanan Yeliz Şar, önceki gün annesiyle Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

"AYNI EVDEYİZ"

Annesiyle birlikte yılbaşı alışverişine çıktığını belirten Yeliz Şar'a, eski eşi Tolga Güleç sorulunca, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yıla Londa'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza." dedi.

"TORUN İSTİYORDUM"

Yeliz Şar'ın annesi ise "Tolga'yı çok severim. Torun istiyordum." sözleriyle şaşırttı.

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