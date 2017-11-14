Yeliz Yeşilmen: Kocamın eski eşi bizi ayırmak istiyor

Sosyal medyada bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıkan Ali Uğur Akbaş'ın, konuştuğu kadına çıplak fotoğrafını attığını, kadının da Akbaş'a çıplak fotoğrafını yolladığı iddia edildi.
YELİZ YEŞİLMEN: MONTAJDIR O MONTAJ
Yeliz Yeşilmen'e aldatılma iddiaları sorulunca, "O görüntüler montajdır. Bu montajı yapan kişi de Ali'nin eski eşi Gülbin'dir. Aramızı bozmaya çalışıyor." dedi.
GÖRÜNTÜLER TV'DE GÖSTERİLEMEDİ
Görüntülerin skandal olduğunu söyleyen Söylemezsem Olmaz ekibi, fotoğrafları cinsel içerikli olduğundan ötürü veremediklerini de belirtti.