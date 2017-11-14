Yeliz Yeşilmen: Kocamın eski eşi bizi ayırmak istiyor

Arda Turan, önceki gün kardeşi Okan Turan'a 20 bin TL'lik Rolex marka bir saat hediye etti.

CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun öncülüğünde bir araya gelen İzmir iş dünyası, otomobil fabrikasının İzmir'e yapılması için harekete geçti.

1 Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

2 Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sözcü yazarı Dündar, "Bana FETÖ'cü derseniz, ayıp edersiniz." dedi.

3 Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

4 Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.

5 CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi Türkiye'nin Afrin için yaptığı operasyondan PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, "Afrin'in işgali şu anda yanlıştır." dedi.

6 Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı İngiliz The Times gazetesi, Suudi Prens Selman'ın Filistin lideri Abbas'a "ABD barış planını ya kabul ya da istifa et" dediğini iddia etti.