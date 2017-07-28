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Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen, çocuğuyla namaz kılıp, dua ettiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

28.07.2017 - 00:20
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Yeliz Yeşilmen İnstagram hesabından çocuğuyla dua ettiği fotoğrafı paylaşarak şunları dile getirdi:

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

"Yer gök dua üstüne kurulu. Biz kızımla birlikte abdest aldık 2 rekat namaz kıldık Ve her zaman olduğu gibi yüce Yaradana sığındık.

"SÜREKLİ DİLİMDE DUALARIM VAR"

İyi ki inançlıyım şükürler olsun. İnancım olmadan nefes alamam. Sürekli dilimde dualarım var. Gezerken, yemek yerken, yüzerken, yatarken. Bu doğanın insanlardan intikam aldığı zor günlerde yapıcak hiç bir şey yok. Tek şey tabii ki dua etmek, düzgün yaşamak.

Yalandan,dolandan,gıybetten uzak, alnımızda ne yazılı ise onu yaşarız. Nereye kaçarsak kaçalım alnımızda ne yazıyorsa o. Son yıllar zor geçiyor terör, afetler, sapıklıklar, tecavüzler vs...

"PARAYLA İMANIN KİMDE OLDUĞU BİLİNMEZ"

Eh arada bi uyarı olmalı ki insanlar kendine gelsin. Kimse parayla imanın kimde olduğunu bilemez. En korkuncu günah almak birini boş yere yargılamak. Bu günümüzde sıkça yapılan hata. Evet dört dörtlük değiliz belki ama kendi adıma şunu söylerim İnancım bana yeter.

Geçmiş olsun bodrum ve geçmiş olsun istanbul. Bol dua edip çocuklarımıza da öğretelim lütfen. İyi geceler"

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

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