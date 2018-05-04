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Yeliz Yeşilmen: Photoshop değil gerçeğim

Yeliz Yeşilmen, verdiği kiloları takipçilerine inandırmaya çalıştı.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 10:23..
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Yeliz Yeşilmen çıktığı alışveriş turu sırasında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Yeşilmen yorumlara kapattığı fotoğrafının altına "Spor sonuçlarını görmek hoşuma gidiyor ama dar kıyafetlerde ortaya çıkıyor spor sonucu" notunu düşünce olanlar oldu.

"KABUL EDİN YA DA ETMEYİN"

Sosyal medya kullanıcıları Yeliz Yeşilmen'in fotoğrafına photoshop uyguladığını iddia ettiler. Oyuncu, hakkındaki iddialara çektiği video ile yanıt verdi:  "Dünkü bu kıyafetli fotoğraf 'hileli' diye tüm sitelerde çıktı. Buyrun video. Her şey gerçek. Video ve fotoğraf arasında minik değişiklik olabilir zaten fotoğraf ve video birebir olamaz. Video hep 10 kilo fazla gösterir. Buna rağmen video bakın fark yok. Utanın! Her yaptığım olay. Kabul edin yada etmeyin her şey orijinal. Sadece renk açtım. Ve tabi ki poz ile canlı video tüm dünyada ve herkeste farklı olur, normal. Her şey ortada kabul edin taş taş!"

Yeliz Yeşilmen: Photoshop değil gerçeğim

Yeşilmen'in dünkü paylaştığı fotoğraf

Yeliz Yeşilmen: Photoshop değil gerçeğim

Yeliz Yeşilmen: Photoshop değil gerçeğim

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