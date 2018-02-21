Yeliz Yeşilmen: Restoranın sahibi babam

Yeliz Yeşilmen’in Adana’da açtığı restorana, eşi Ali Uğur Akbaş’ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Haciz memurlarının iş yerine gelmesi üzerine aracıyla hızla uzaklaştığı iddia edilen oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"ARABAM 600 BİN TL"

Yeşilmen, “Eşim Ali Bey’in çok eskiden süregelen bir meselesi bu. Kendisi haklı ancak dava hâlâ sonuçlanmadı. Ayrıca restoran eşimin değil, babamın üstüne. Ben de işletmecisiyim. Ali Bey’in restoranımızla bir bağlantısı yok. Hesap kitap bende. Ayrıca neden kaçayım? Çocuklarımı okuldan almak için restorandan çıkmıştım.” Dün gece gerçekleşen bir ödül törenine katılan Yeliz Yeşilmen, olayın büyütüldüğünü ve "190 bin TL az bir para. Zaten benim arabam 600 bin TL“ dedi.