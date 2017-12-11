Yemeği ocakta unuttu canından oluyordu

Edinilen bilgilere göre, Osmanyılmaz Mahallesi 606 Sokak’ta ikamet eden İsa Yolalan (76), ısıtmak istediği yemeği yanan ocakta unuttu. Ocakta uzun süre kalan yemek tutuşmaya başladı. Tutuşan yemeğin dumanı evi kaplayınca yardım çağırmak için evden çıkmak isteyen Yolalan, yanan yemeğin dumanından etkilenerek fenalaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Yolalan’ın yardım çağrılarını duyan komşuları, kilitli olan kapıyı açamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evin kapısını kırılarak kurtarılan yaşlı adamı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsa Yolan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.