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Yemek az geldi diye kız kardeşini vurdu

Ailesiyle istediğinden daha az yemek geldiği için tartışan Uğur A., kız kardeşini pompalı tüfekle vurdu.

01.11.2017 - 03:02
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Madde bağımılısı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Uğur A., bir arkadaşıyla evine geldi. Üst katta oturan ailesinden istediğinden daha az yemek gelmesi üzerine çılgına dönen Uğur A., önce ailesiyle tartıştı, ardından pompalı tüfeğine sarıldı.

Yemek az geldi diye kız kardeşini vurdu

YEMEK AZ GELDİ DEHŞET SAÇTI

Olay saat 22.00 sıralarında Bursa merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Kıvanç sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur A., arkadaşı ile birlikte evine gelerek, üst katta oturan ailesinden iki kişilik yemek üstedi. Uğur A., bir süre sonra iddiaya göre tek kişilik yemek getiren ailesiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine dairesinde bulunan pompalı tüfeği alarak üst kata çıkan Uğur A. ailesinin kapıyı açmaması üzerine pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Seken şarapnel parçalarının kardeşi 20 yaşındaki Damla A.'nın sağ omzuna isabet etmesiyle bba Ufuk A. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yemek az geldi diye kız kardeşini vurdu

SAĞLIK EKİPLERİ GELİNCE BABASINA SALDIRDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Damla A.'ya müdahale etmek için içeri girdi. Bu sırada kapıda bekleyen Uğur A. da eve girerek babası ile kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında baba Ufuk A., göğsünün sağ tarafından bıçakla yaralandı.

Dehşet saçan Uğur A., olay yerine gelen polisler tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralı baba-kız ise sağlık görevlilerinin lüdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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