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Yemek için kedi ve köpek öldürmek yasaklandı

Tayvan parlamentosu kedi ve köpekleri yemek için öldürmeyi yasaklayan bir yasayı kabul etti.

12.04.2017 - 09:09
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tayvan

Yasaya göre evcil hayvanları motosiklet veya arabalara tasmayla bağlayarak koşturmak da yasadışı ilan edildi.

PARA VE HAPİS CEZASI VERİLECEK

Yasayı çiğneyenler para cezası veya iki yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak, isimleri ve fotoğrafları ifşa edilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2001 yılında da kedi ve köpek gibi evcil hayvanların etinin ve postunun 'ekonomik amaçlarla' satışını yasaklayan ülke, yeni yasayla birlikte hayvan koruma kanunlarını geliştirmiş oldu.

Bir zamanlar köpek etinin sıklıkla tüketildiği ada ülkesinde köpekler artık 'aileden biri' olarak görülüyor.

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